Aquaria Coburg: Sportbecken, Spaßbad und Sauna unter einem Dach

Das "Aquaria" ist das eine Kombination aus Hallen- und Freibad, die in der jetzigen Form seit 2004 existiert. Das Bad blickt jedoch auf eine lange Tradition zurück. So soll bereits vor 200 Jahren an der Rosenauer Straße in Coburg gebadet worden sein, im 18. Jahrhundert entstand hier das "Prinzenbad". Es folgten ein Freibad (1930er-Jahre) und ein Hallen- und Freibad (1973), das 1998 in "Aquaria" umbenannt wurde.

Die Nutzungsmöglichkeiten sind vielfältig - neben dem Hallenbad und dem Außenbereich gibt es eine Saunalandschaft, die im Jahr 2018 eröffnet wurde.

Ausstattung

Die Highlights im "Aquaria"-Innenbereich sind unter anderem die 86 Meter lange Riesenrutsche und das Wellness-Erlebnisbecken. Für die kleinen Besucher gibt es ein Planschbecken mit Rutsche. Sportler können im 25 auf 12,5 Meter großen Sportbecken ihre Bahnen ziehen. Im Außenbereich gibt es beispielsweise ein Becken mit Strömungskanal und einen Sprungturm.

Die Saunalandschaft ist insgesamt 1400 Quadratmeter groß: Zu ihr gehören unter anderem die klassische Finnische Sauna, aber auch eine Aromasauna, eine Kaminsauna und ein Dampfbad. Außerdem besteht die Möglichkeit, diverse Wellness-Massagen zu buchen (kostenpflichtig).

Preise, Öffnungszeiten und Kontaktinformationen:

Eintrittspreise:

Hallenbad: Erwachsene ab 3 Euro (1 Stunde), Kinder/Jugendliche/ermäßigt: ab 1,80 Euro (1 Stunde), Familientarif ab 10,50 Euro

Hallenbad: Erwachsene 4,50 Euro ), Kinder/Jugendliche/ermäßigt 3,20 Euro, Familientarif ab 9,50 Euro

Saunalandschaft: Erwachsene ab 14 Euro (3 Stunden), Kinder/Jugendliche/ermäßigt: ab 11,5 (3 Stunden), Tageskarte für Familien ab 31 Euro

Öffnungszeiten:

Hallenbad (Wintersaison): Montag 13 bis 21 Uhr, Dienstag und Donnerstag 6 bis 21 Uhr, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertag: 8 bis 21 Uhr

Hallenbad (Sommersaison): Montag 13 bis 20 Uhr, Dienstag und Donnerstag 6 bis 20 Uhr, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertag: 8 bis 20 Uhr

Freibad (nur Sommersaison): täglich 8 bis 20 Uhr

Saunalandschaft: Montag 13 bis 21 Uhr, Mittwoch 9 bis 21 Uhr, Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Dienstag (nur Damensauna), Freitag, Samstag, Sonntag, Feiertag: 10 bis 21 Uhr

Telefon:

09561 749 1640

E-Mail: info@aquaria-coburg.de

Adresse: Rosenauer Straße 32, 96450 Coburg

Weitere Infos zum Aquaria gibt es auf der offiziellen Webseite.