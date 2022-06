Wandern liegt im Trend. Nicht zuletzt während der Corona-Pandemie haben viele Menschen das Wandern als neues Hobby entdeckt. Zugleich erfreuen sich Wander-Apps wie Bergfex oder Komoot großer Beliebtheit. Doch der Vorfall der 99 Jugendlichen und acht Lehrer, die letzte Woche im österreichischen Kleinwalsertal in Bergnot geraten sind, da eine Wanderroute fälschlicherweise als „einfache Abendrunde“ deklariert war, zeigt: Gerade unerfahrene Wanderer sollten bei der Nutzung von Wander-Apps vorsichtig sein.

Darüber, was es bei der Wahl des richtigen Wanderwegs zu bedenken gibt, hat die Redaktion mit Klaus Erber, dem Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Wanderinstituts gesprochen. Er hat 7 Tipps für dich parat, um auf dem rechten Weg zu bleiben.

Wander-Tipp 1: Informiere dich ausführlich über deinen Wanderweg

Wander-Apps ermöglichen es ihren Nutzern selbst Wanderrouten hochzuladen und sie somit anderen zur Verfügung zu stellen. Das ist auf der einen Seite eine große Chance, da so mehr Wanderwege erschlossen werden.

Doch der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Wanderinstituts mahnt Wanderanfänger im Hinblick auf die Wander-Apps auch zur Vorsicht: "So praktisch Wander-Apps auch sind, sie machen nicht immer transparent, wer den Wanderweg hochgeladen und seine Schwierigkeit beurteilt hat", so Erber.

"Deshalb kann es passieren, dass Wanderanfänger sich versehentlich an Wanderwegen versuchen, die zuvor ein Wanderprofi als "einfach" klassifiziert hatte." Bevor du dich auf den Weg machst, solltest du dir deshalb genau ansehen, wer derjenige ist, der deinen Wanderweg empfiehlt.

Wander-Tipp 2: Recherchiere abseits der Wander-App

Um herauszufinden, ob der in deiner Wander-App empfohlene Wanderweg der Richtige für dich ist, solltest du vor Beginn deiner Wanderung auch abseits deiner Wander-App nach weiteren Informationen recherchieren.

Online den passenden Wanderweg finden Von der Streckenlänge bis zum Höhenprofil – das müssen Wanderanfänger beim Gebrauch einer Wander-App bedenken. pcdazero/Pixabay

"Anbieter touristischer Wanderwege und entsprechende Blogbeiträge stellen wertvolle Informationen zu erprobten und zertifizierten Wanderwegen für dich bereit", so Erber. "Hier findest du möglicherweise auch genauere Informationen zu den Wanderwegen, die dir deine App angezeigt hat."

Innerhalb der App wirst du diese zweite Meinung nur erhalten, indem du dir ansiehst, wie andere Nutzer den entsprechenden Wanderweg kommentiert haben. Da du über das Wanderlevel dieser Nutzer in der Regel jedoch nicht viel weißt, sind diese Kommentare mit Vorsicht betrachten.

Wander-Tipp 3: Wähle Streckenlänge und Höhenprofil sorgfältig aus

Wandern kann herausfordernder sein, als viele Anfänger es im ersten Moment erwarten. "Insbesondere in einer unbekannten Region gilt es, die eigene Fähigkeiten selbst gut einschätzen zu können", erklärt Erber. "Das betrifft die eigene Kondition und Bergsteigfähigkeiten ebenso wie den Orientierungssinn."

All das ist unter anderem bei der Wahl der Streckenlänge von Bedeutung. Für Wanderanfänger ist es dem Wanderexperten zufolge wichtig, sich zunächst keine zu lange Strecke vorzunehmen. "Wanderwege von acht bis zehn Kilometern sind für dich als Wanderanfänger vollkommen ausreichend", so Erber. "So überforderst du dich nicht und entfernst dich nicht zu weit von deinem Ausgangspunkt."

Um zu beurteilen, wie anstrengend eine Wanderung ist, zählt nicht alleine, wie hoch die zu erklimmenden Hügel und Berge sind, sondern auch, wie oft du sie im Laufe der Wanderung bezwingen musst. Schaue dir deshalb, bevor du dich online für einen Wanderweg entscheidest, immer das Höhenprofil der jeweiligen Strecke an.

Wander-Tipp 4: Beachte die Wettervorsage und stelle deine Wander-Ausrüstung entsprechend zusammen

Doch eine sorgfältige Auswahl des Wanderwegs entscheidet nicht alleine darüber, dass du beim Wandern sicher von A nach B kommst. Vor und während der Wanderung solltest du auch das Wetter stets im Auge behalten. "Informiere dich vor einer Wanderung unbedingt über das Wetter und nehme vor allem Gewitterwarnungen sehr ernst", empfiehlt Erber. "Im Gebirge ist das von besonderer Bedeutung. Hier kann das Wetter innerhalb von Minuten umschlagen."

Je nachdem, wie das Wetter gerade ist und sich in den kommenden Stunden entwickeln könnte, solltest du auf keinen Fall ohne die richtige Wanderausrüstung aufbrechen. Ein vernünftiges Schuhwerk gehört dazu ebenso wie Regenkleidung und ausreichend zu trinken.

Wander-Tipp 5: Nutze GPS-Tracking oder touristische Wanderwege

Vor allem, wenn du dich in einer Region nicht auskennst, solltest du aufpassen, dass du auf deiner Wanderung nicht vom Weg abkommst. Das GPS-Tracking deiner Wander-App wird dir den Weg zuverlässig weisen. Du solltest vor der Wanderung jedoch unbedingt sicherstellen, dass der Akku deines Handys die Wanderung ebenfalls durchhält.

So praktisch und beliebt Wander-Apps auch sind – es lohnt sich jedoch auch, das Handy beim Wandern in der Tasche zu lassen und einem touristischen Wanderweg zu folgen. "Da diese Wege sehr gut markiert sind, wirst du es hier schnell merken, wenn zu vom Weg abgekommen bist", so Erber. "Zertifizierte Wanderwege werden außerdem kontinuierlich instand gehalten – und führen dich zu spannenden Wanderattraktionen."