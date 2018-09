Zimmerei Stenglein feiert Dreifachjubiläum

Die traditionsreiche Zimmerei Stenglein hat in diesem Jahr dreifachen Grund zum Feiern. Firmeninhaber Günther Stenglein feierte heuer seinen 60. Geburtstag - passenderweise am Josefstag, dem Tag des Schutzpatrons der Zimmerleute -, vor 30 Jahren hat er den Familienbetrieb übernommen, und vor genau 20 Jahren kam die Firma Eber Bedachungen hinzu.

Gefeiert wurde das Jubiläum im Rahmen eines Sommerfestes auf dem Firmengelände in Schmeilsdorf, bei dem Günther Stenglein einen unterhaltsamen Blick in die Firmenhistorie warf.

Seit 1774 ist die Zimmerei Stenglein in Familienbesitz. Gegründet hat sie Johann Georg Stenglein, der am 5. November 1741 in Seidenhof geboren wurde. Ab dem Jahre 1774 war Johann Georg Stenglein als Zimmermeister in Schwarzach ansässig.

Sein Sohn, am 25. Dezember 1767 geboren, war als Zimmermeister in Schmeilsdorf registriert, und hieß bezeichnender Weise Johann Stenglein. Dessen Sohn - er hieß ebenfalls Johann Stenglein - lebte von 1808 bis 1879 in Schmeilsdorf und war von Beruf Zimmermeister. Die Phalanx der "Johanns" wurde am 15. Februar 1846 mit der Geburt von Peter Stenglein durchbrochen. Ebenfalls als Zimmermeister in Schmeilsdorf, verstarb am 6. April anno 1910.

In die "jüngere Geschichte" könnte Balthasar Stenglein eingestuft werden, er lebte von 1875 bis 1946 (Beruf: Zimmermeister in Schmeilsdorf). Der Sohn des Balthasar, Wolfgang Stenglein, war ebenfalls von Beruf Zimmermeister und lebte von 1900 bis zum 25. November 1969.

Sein Sprössling, Karl Stenglein, wurde am 15. Mai 1932 in Schmeilsdorf geboren und verstarb 2013. Er legte den Grundstock für die heutigen Strukturen. Anfang der siebziger Jahre errichtete er die Abbundhalle, damals eine der ersten Gebäude dieser Art in unserer Region. Die Erweiterung mit Maschinen- und Bankraum erfolgte zirka zehn Jahre später.

Am 1. Juli 1988 wurde dann der Betrieb von Karl Stenglein an die nächste Generation, Günther Stenglein, übergeben. 1999 wurde die Firma "Eber-Bedachungen" in Kulmbach käuflich erworben. Der Firmenname "Eber" wurde belassen, die Mitarbeiter übernommen und in der E.-C.-Baumannstraße 32 ein neuer Firmensitz in Holzrahmenbauweise errichtet. 2013 wurde das Betriebsgelände in Schmeilsdorf vergrößert und so die Weichen für die nächste Generation gestellt.

Der Zimmerei Stenglein gelang der Spagat zwischen Historie und Tradition zur zeitgemäßen Firmenstruktur hervorragend. Das Auftragsvolumen reicht von der Restauration historischer Bausubstanz bis hin zum Umgang mit "modernen Baustoffen". Den (oft privaten) Bauherren wird kompetente, individuelle Beratung und fachgerechte Ausführung angeboten. Ein umfassender Geschäftszweig ist die energetische Wertsteigerung sowie die Erweiterung und Umnutzung von Gebäuden. Ökologische Bauweisen finden ebenso ihren Platz wie das Erstellen wirtschaftlicher Tragwerkskonstruktionen.

Derzeit zählt das Unternehmen 42 Mitarbeiter, darunter sieben Auszubildende, ein Diplom-ingenieur (FH) der Architektur, ein Holzbauingenieur und fünf Meister.