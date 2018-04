Zeltkerwa in Neundorf

Auch in diesem Jahr verspricht die Neundorfer Zeltkirchweih wieder Spezialitäten, Stimmung und musikalische Vielfalt. Die Veranstaltung findet nun seit 48 Jahren statt und ist nicht umsonst über die Gemeindegrenzen weithinaus bekannt: Ein Highlight, dass sich keiner entgehen lassen sollte!

Am Freitag eröffnet Bürgermeister Wolfgang Bauersachs das Kirchweihtreiben, indem er zusammen mit einem Vertreter der Gampert Bräu das erste Fass Bier ansticht.

Im Anschluss dürfen sich die Besucher auf einen "Böhmischen Abend" mit der Blaskapelle Neundorf freuen, an dem Sascha Dalke und seine Musikanten ihr Publikum mit Melodien aus Böhmen und dem Egerland verzaubern. Damit die Stimmung im Festzelt auch in den Abendstunden nicht abkühlt, wird an allen erforderlichen Tagen geheizt.



Von Flohmarkt bis Party

Ein musikalisches Glanzstück jagt das andere, und so beginnt der Samstag mit den Kirchweihständerla der Blaskapelle. Ab 10 Uhr findet zum vierten Mal der Flohmarkt für Baby- und Kindersachen im Festzelt statt.

Anmeldung bitte bei Maria Schramm unter Telefon 0171/1782810 (Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an neundorfer-kirchweih@t-online.de. Eine legendäre Zeltparty mit "Radspitz" steht dann ab 21 Uhr auf dem Programm. Die Band zeigt sich bei ihren Auftritten "jung, frech und wandlungsfähig" - gute Laune ist also vorprogrammiert, wenn "Radspitz" die Bühne stürmt!



Die Gaudi geht weiter

Am Sonntag geht es beim Festgottesdienst in der Pfarrkirche "Mariä Geburt" zunächst etwas ruhiger zu, bevor sich beim Frühschoppen für alles Weitere gestärkt wird. Ab 14 Uhr wird die Gaudi des Vortags mit dem Hahnenschlag fortgesetzt, unter Leitung von Youngster Sandro Rother können Teilnehmer den Dreschflegel schwingen.

Nach dem aktiven Geschehen laden die Feuerwehr Neundorf und die Blaskapelle Neundorf 1967 als Veranstalter dazu ein, beim großen "Böhmischen Nachmittag" den Musikern von "Meeblech" zu lauschen.

Mit der Band hat man einen wahrlichen musikalischen Leckerbissen an Land gezogen, die Newcomer aus dem Frankenland begeistern von 16 bis 20 Uhr.

Natürlich werden auch kulinarische Leckerbissen wie Kuchen und Kirchweihkrapfen serviert.

Das große Angebot kennt keine Grenzen: Für die kleinen Besucher wird es beim Malwettbewerb und beim Kinderschminken bunt! Zusätzlich wird es an allen Tagen neben dem Festzelt einen Kinderspielplatz und einen Vergnügungspark geben.



Hier bleibt kein Auge trocken

Für die Erwachsenen geht es am Sonntagabend dann bei der Neundorfer Kirchweihpredigt rund: Auf humorvolle Weise wird alles unter das Volk gebracht, was sich im Laufe des vergangenen Jahres innerhalb der Ortschaft sowie auf kommunaler Ebene der Großgemeinde Weitramsdorf zugetragen hat.

Der Montag lockt mit einem Seniorennachmittag, veranstaltet vom Vdk-Kreisverband und Ortsverband Gmünda: Während die Blaskapelle Neundorf für die passende Stimmung sorgt, vergehen die Stunden hier wie im Flug. Laura Krug