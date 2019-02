Winterschlaf für Biker geht zu Ende

Der regionale Motorradfachhandel präsentiert am ersten Februar-Wochenende auf der OBERMAIN-BIKE Motorradmesse seine neuesten Motorräder, Custom-Bikes und Roller. Außerdem informieren viele Branchenspezialisten im direkten Gespräch.

Bei den ausstellenden Motorradmarken ist Marktführer BMW natürlich wieder mit von der Partie; Yamaha und Indian sind ebenfalls in der Lichtenfelser Stadthalle vertreten. Neben allen vier japanischen Anbietern werden außerdem Triumph, Enfield, Vespa und KTM dabei sein.

Der Messebesuch lohnt sich allein wegen der Spezialisten, die die Themen Motorradtouristik, Motorradsicherheit, Custombike-Umbau, Oberflächenveredelung, Führerschein, Anhängervermietung, Navigation, Technik- und Zubehör bestens bedienen - eine wohltuende Alternative zum anonymen Bestellvorgang über Online-Portale.

Zum Thema Motorradsicherheitsbekleidung von Kopf bis Fuß hat der Besucher direkt vor Ort die Möglichkeit, das für ihn perfektes Sortiment an- und auszuprobieren.

Während der gesamten Messe machen die leckere und preiswerte Bar-Bee-Q-Gastronomie, eine rollende Espresso-Bar und der Erfurter Softeisstand die Besucher satt und glücklich. Sonntagvormittag gibt"s traditionell Weißwurst mit Brezel und Weißbier. Die OBERMAIN-BIKE ist am Samstag von 12 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Freier Eintritt für alle Besucher bis 14 Jahre, der Rest zahlt 6 Euro, kommt aber am Sonntag mit einem Auslassstempel nochmal umsonst rein. Menschen mit Handicap und Ausweis erhalten Ermäßigung. Weitere Infos unter www.bikermessen.de.