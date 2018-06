Wer bekommt die Krone?

Die Thurnauer Schützen fiebern dem kommenden Wochenende entgegen. Am Sonntag, 1. Juli, lädt die Königlich privilegierte Schützengesellschaft von 1862 Thurnau einmal mehr alle Bewohner des Thurnauer Landes und darüber hinaus zum diesjährigen Schützenfest auf dem herrlichen Festplatz an der Kasendorfer Straße ein.Für die Schützengesellschaft, die in diesem Jahr auf eine 157- jährige Tradition zurückblickt, ist das Schützenfest der gesellschaftliche Höhepunkt der Saison. Für die Bevölkerung ist das Fest jedes Jahr ein Anziehungspunkt. An diesem Tag können sich die Besucher über die Bürgerschießwettbewerbe freuen und ihre Zielsicherheit unter Beweis stellen.Das Schützenfest ist stets verbunden mit dem Hauptschießen, das bereits abgeschlossen ist. Dabei treten die Schützen in verschiedenen Disziplinen auf der elektronischen Anlage für Luftgewehr, Luftpistole und Kleinkaliber an. Nur mit der Sportpistole wird noch auf Papierscheiben um die besten Serien und den besten Tiefschuss gerungen.Vereinsinterner Höhepunkt wird am Sonntagabend die Bekanntgabe und Krönung des neuen Schützenkönigs sein. Schon vor Beginn des Hauptschießens hatte der noch amtierende Schützenkönig Hans-Jürgen Renner zur Abholung geladen. Unter den Klängen des Musikvereins Thurnau gestaltete sich die Königs-Abholung einmal mehr zu einem Höhepunkt des Vereinslebens.Am Sonntag wird Hans-Jürgen Renner seine Krone an den neuen Schützenkönig abgeben müssen. Das Schützenfest verspricht wie jedes Jahr ein unvergessliches Ereignis zu werden.Das Sonntagsprogramm beginnt um 10 Uhr mit Festgottesdienst und Weißwurstfrühschoppen, im Anschluss nachmittags dann Festbetrieb mit Kaffee und Kuchen und weiteren Köstlichkeiten.Ab 13.30 Uhr sind die Bürger eingeladen, die Anlage der Thurnauer Schützen selbst zu testen und sich am Bürgerschießen und am Schülerschützenkönigschießen zu beteiligen. Dabei kann die elektronische Anlage das Luftgewehrschießen ausprobiert und die eigene ruhige Hand unter Beweis gestellt werden. An diesem Bürgerschießen können Damen, Herren und Jugendliche ab 12 Jahren teilnehmen. Zu gewinnen sind wertvolle Sachpreise. Angetreten wird entweder einzeln oder in Mannschaften.Die Siegerehrung zum Bürgerschießen sowie die Krönung des Schüler- und Bezirkskönigs findet gegen 20.30 Uhr statt. Den Höhepunkt bildet gegen 22 Uhr die Königskrönung. Am Abend spielt wie im letzten Jahr "Peter's One-Man-Band".