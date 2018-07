Tag der offenen Tür im Roten Turm

Nach einer umfangreichen Sanierung erstrahlt der Rote Turm in Kulmbach in neuem Glanz. Das wird am Samstag mit einem Tag der offenen Tür gefeiert."2015 standen erforderliche Wartungsarbeiten am Roten Turm an. Nachdem dieser eingerüstet war, haben wir schon bei der ersten Begehung feststellen müssen, dass es mit kleineren Maßnahmen nicht getan ist. Die Schadensbilanz war enorm: Vom Fundament bis zum Dach war der Turm in einem sehr schlechten Zustand. Ein Großteil des Fachwerks war von Fäulnis durchzogen - und überall bröckelte es gewaltig. Auch die Baustatik war nicht mehr ausreichend gegeben", erklärt der Leiter der städtischen Hochbauabteilung, Bernd Ohnemüller, und fügt hinzu: "Was ursprünglich also als Schönheitskur geplant war, entwickelte sich zu einer rundum Komplettsanierung. Unser Ziel war es aber von Anfang an: Der Turm ist ein bedeutendes Baudenkmal der Oberen Stadt, das wir der Nachwelt unbedingt erhalten wollen. Gemeinsam mit Statikern sowie Restaurator Uwe Franke und Dr. Ulrich Kahle vom Landesamt für Denkmalpflege haben wir schließlich ein Gesamtkonzept zur Wiederherstellung des Roten Turms ausgearbeitet."Mittlerweile sind die Arbeiten abgeschlossen und der Rote Turm strahlt im neuen alten Glanz. "Der Aufwand hat sich gelohnt und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der Rote Turm fügt sich hervorragend in die Altstadt-Silhouette ein und ist ein wichtiger Mosaikstein für das Stadtbild Kulmbachs", freut sich Hochbauchef Bernd Ohnemüller.Über 600 000 Euro waren letztendlich nötig, um das Kleinod wieder herzurichten - davon musste die Stadt Kulmbach ca. 100 000 Euro als Eigenanteil aufbringen. Der Restbetrag wurde dank hoher Zuschüsse (über 80 Prozent) großzügiger Fördergeldgeber finanziert."Als klar war, dass es eine Komplettsanierung wird, haben wir uns intensiv auf die Suche nach potenziellen Zuschussgebern gemacht", so Oberbürgermeister Henry Schramm. "Wir haben zahlreiche Förderanträge für Stiftungen und Förderprogramme vorbereitet und eingereicht. Wir wollten alles dafür tun, um möglichst hohe Förderungen zu bekommen. Letztendlich war unser Einsatz von Erfolg und wir konnten die Oberfrankenstiftung, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die Bayerische Landesstiftung sowie das Landesamt für Denkmalpflege und die Städtebauförderung überzeugen und für die Maßnahme als finanzielle Unterstützer gewinnen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die zur erfolgreichen Realisierung des Projektes beigetragen haben. Mit dem Tag der offenen Tür möchten wir den Roten Turm sozusagen der Bevölkerung übergeben. Später soll er dann ja auch in unseren Stadtführungen eingebunden werden und es den Menschen ermöglichen, vom Türmerstübchen den wunderbaren Blick über die Altstadt zu genießen", so der Kulmbacher OB abschließend.