Sommerzauber Bad Königshofen

Der "Sommerzauber" ist ein besonderes Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt Bad Königshofen, zu dem die Werbegemeinschaft am Freitag, 28. Juli, zum achten Mal einlädt und damit allen Bürgern und Gästen einen schönen Abend bereitet mit viel Musik an allen Ecken der Innenstadt, kulinarischen Genüssen und der Möglichkeit bis 23 Uhr in den Fachgeschäften einzukaufen. An Ständen und durch die heimische Gastronomie ist für Speisen und Getränke bestens gesorgt.

Wie gewohnt erklingen die Trompeten der Türmergilde um 18 Uhr vom Kirchturm und geben damit den Start frei für den abwechslungsreichen Abend auf dem Marktplatz und in den umliegenden Straßen. Immer ein besonderes Erlebnis ist der Einmarsch der Gruppe "SchlagArtig" der Kreismusikschule, die vor dem Rathaus ihre Show abziehen und mit ihren abwechslungsreichen Rhythmen die Zuschauer begeistern. Danach erinnert die Band "Revolver" bis Mitternacht mit bester Retro-Musik an die "Flower-Power"-Zeit entsprechend dem diesjährigen Motto des Sommerzaubers. Von 19 bis 23 Uhr unterhalten in der Kellereistraße das "Boulevard Ensemble", in der Martin-Reinhard-Straße Sängerin Maike May und in der Hindenburgstraße die Gruppe "Venus".



Feuer und Flamme

Eine eindrucksvolle Feuershow zeigt Künstler Detlef Vogt vor dem Rathaus um 21 Uhr, um 23 Uhr folgt seine Lichterschau. Vogt war schon einmal bei einer langen Einkaufsnacht zu Gast in Bad Königshofen und das Publikum war "Feuer und Flamme" für seine Show.

Wer eine der 1000 Glücksdosen bei seinen Einkäufen erhalten hat, kann diese am Luitpoldbrunnen von 19 bis 22 Uhr abgeben und erhält den jeweiligen Preis. Wie die Vorsitzende der Werbegemeinschaft und Hauptorganisatorin Carmen Lang allen Teilnehmern noch einmal mitteilt, werden nur ungeöffnete Dosen angenommen. Hauptgewinn ist eine einwöchige Mittelmeerkreuzfahrt für zwei Personen. Zu den weiteren attraktiven Hauptpreisen gehören mehrere Wellnesswochenenden. Die Dosen können nur an diesem Abend eingelöst werden, danach verlieren sie ihre Gültigkeit.

Das Ende des Sommerzaubers um Mitternacht gibt der Nachtwächter bekannt, der seinen Rundgang macht und sein bekanntes Lied "Hört, ihr Leut' und lasst euch sagen..." erklingen lässt. Regina Vossenkaul