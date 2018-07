Schützenfest Redwitz

Bis zum traditionellen Zapfakt dauert es nicht mehr lange. Der Festplatz mit dem Festzelt und den Buden und Fahrgeschäften gehört dann von Freitag bis Montag für vier abwechslungsreiche Tage den Besuchern. Die Schützengesellschaft bietet für die einheimische Bevölkerung sowie die Bewohner der Umgebung ein sportliches und gesellschaftliches Ereignis.

Großer Beliebtheit erfreut sich die vor 15 Jahren für den Freitag eingeführte "Redwitzer Rocknacht". Hier steht die "Die VolXX Liga" auf der Bühne und heizt mit den besten Wiesenkrachern, Pop-, Mallorca-, Schlager- und Rockhits ein. Auf den traditionellen Bieranstich wird nicht verzichtet. Dieser wird am Samstag, 19 Uhr, durch den Bürgermeister vollzogen. Zuvor erfolgen die Fahnenabholung am Rathaus und die Totenehrung an der St. Ägidius-Kirche sowie die Abholung des Königshauses. Ein fester Bestandteil dabei ist seit Jahren die "Leuchsentaler Blasmusik". Nach dem Bieranstich haben die Musiker von Oberfrankens Kultband "Silhouettes" das musikalische Sagen. Sie präsentieren das Beste aus über 50 Jahren Rock- und Popgeschichte.

Den Auftakt am Sonntag macht um 9 Uhr ein evangelischer Gottesdienst in der St. Ägidius-Kirche. Dem schließt sich um 10 Uhr ein Frühschoppen im Festzelt und Biergarten an. Nicht an Attraktion verloren hat der Festumzug, der sich ab 13.30 Uhr durch die Ortschaft in Bewegung setzen wird. Nach dem Umzug werden die Musiker der "Leuchsentaler Blasmusik" aufspielen. Für die Jugend besteht erstmals am Sonntag ab 14.30 Uhr die Teilnahme am Adlerschießen im Schützenhaus. Die Proklamation mit Verteilung der Preise ist auf 18.30 Uhr angesetzt. Um 18 Uhr klingt der Sonntag schwungvoll mit der Band "Oldie Rebells" aus. Sie haben Handmade-Classic-Rock von den 1950er- bis zu den 1989er-Jahren zu bieten. Zum Schützenfestausklang am Montag ist ab 10 Uhr ein Frühschoppen angesetzt. Angeboten wird ab 12 Uhr ein Mittagstisch. Der Nachmittag steht im Zeichen der Familie und lockt mit verbilligten Preisen. Die "Blaskapelle Schwürbitz" spielt am Montagabend ab 19 Uhr. Die Königsproklamation gegen 21 Uhr bildet das schießsportliche Ende. Franz Wachter trug ein Jahr die Würde als Schützenkönig. Ihm zur Seite stand als erster Ritter Reinhard Mohr. Zweite Edeldame ist Bettina Wachter, die Frau des amtierenden Schützenkönigs. che