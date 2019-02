Schön, dass wir alle wieder zamm sind

Mit dem Motto "Schön das wir alle wieder zamm sind" startete der Höpper-Elfer mit Gesellschaftspräsident Elmar Gimperlein an der Spitze am 11. November 2018 in seine nun schon 34. Faschingssession. In der 5. Närrischen Jahreszeit regiert seit dem Ordenskommers im November 2018 Prinz Conrad I. und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Julia I.. Auch wurde hier durch den scheidenden Sitzungspräsidenten Timo Gallena der neue Sitzungspräsident Philipp Wenkheimer der Öffentlichkeit vorgestellt und in sein Amt eingeführt.

Nach einem sehr erfolgreichen Rathaussturm und dem 10.Prinzenpaartreffen in Unterfranken beim Höpper-Elfer Albertshofen kommen jetzt die weit bekannten Prunksitzungen im Februar. Viele Akteure - ob Groß oder Klein - trainieren hier schon seit Monaten um ihren Teil zum erfolgreichen Gelingen der Sitzungen beizutragen.

So stehen in diesem Jahr 33 Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren als Tanzgruppe "Die Bobberlie" auf der Bühne. Hierfür zeigt sich das Trainerteam um Heike Wendemuth verantwortlich: Sie brachten es fertig, bei der größten Hitze im vergangenen Jahr einen Tanz mit dem Thema "Willkommen im Winterland" ein zu studieren. Mit dem Tanzmariechen Mila Hauke, den "Wild Boys", den "Höpper-Minis" und die "Juniorengarde" präsentiert sich weitere gute Nachwuchsarbeit auf der Bühne. Erstmals auf der Bühne steht in diesem Jahr Noah Sattes mit einer Kinderbütt. "Proud tob e diferent" ist das Thema in diesem Jahr vom Höpper-Männerballett. Der Tanz wird erstmals bei der 1. Prunksitzung am 9. Februar 2019 der Öffentlichkeit vorgeführt. Schon seit Monaten wird die Choreographie geübt - es sieht so leicht und lustig aus und ist doch hartes Training. Nach der Faschingssession nimmt das Höpper-Männerballett wieder an zahlreichen Turnieren sowie bei der Bayerischen Meisterschaft Ende März teil. Die Gäste der Höpper-Prunksitzungen können sich auf ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm mit zahlreichen Bütten, Tänzen und Akrobatik freuen: Höpper-Helau!

Die Termine der Sitzungen sind wie folgt:

1. Höpper-Prunksitzung, Samstag, 9. Februar, 19 Uhr (ausverkauft)

16.VdK-Landkreissitzung am Sonntag, 17. Februar , 14 Uhr, Karten gibt es in der VdK, Geschäftsstelle, Würzburger Straße 23, 97318 Kitzingen .

2. Höpper-Prunksitzung, Samstag, 23. Februar, 19 Uhr (ausverkauft)

Alle Veranstaltungen finden in der Gartenlandhalle Albertshofen statt. privat/Anja Vorndran