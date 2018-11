Martini-Kirchweih Schlüsselfeld

Traditionell feiert Schlüsselfeld am Sonntag nach Martini Kirchweih, dieses Jahr vom 9. bis 11. November. Das historische Ambiente der Schlüsselfelder Altstadt mit dem imposanten Stadtturm bietet die stimmungsvolle Kulisse für die Kirchweih.

So stark ist das Programm der Kerwasburschen und -madli

Zur Freude der jungen und junggebliebenen Kirchweihbesucher nehmen Autoscooter, Schiffschaukel, Flugsimulator und Karussell bereits am Freitagnachmittag den Betrieb auf. Sonderaktionen von Seiten der Schaustellerfamilie wurden bereits angekündigt. Natürlich gibt es auch wieder eine Schießbude, einen Stand mit Süßigkeiten und eine Losbude. Der Kirchweihbaum wird am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr in unmittelbarer Nähe der Stadtpfarrkirche aufgestellt. Die Blaskapelle spielt dazu, Kerwaslieder werden gesungen und an die Zuschauer Glühwein und Lebkuchen verteilt. Selbstverständlich dürfen die frisch gebackenen "ausgezogenen Krapfen" nicht fehlen. Um 18.30 Uhr sind dann alle auch zum Kerwasgottesdienst eingeladen. Die Kerwasburschen und Madli Schlüsselfeld e.V. haben auch wieder ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Von der Warm-up-Party bereits am Donnerstag, über die Kerwasparty am Freitag und zum Kerwastanz am Samstag, jeweils in der Stadthalle, wird einiges geboten sein. Ein Team von rund 40 freiwilligen Helfern ist insbesondere am Samstag im Einsatz.

Martini-Markt am Sonntag

Am Kirchweihsonntag findet darüber hinaus der traditionelle Martini-Markt statt, der seit 1332 im Stadtrecht belegt ist. Man kann sich auf dem Schlüsselfelder Marktplatz mit verschiedenen Waren, Dekorationsartikeln und Spiel- und Naschzeug eindecken. Natürlich haben auch viele Schlüsselfelder Einzelhandelsgeschäfte von 12 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Für das leibliche Wohl sorgt die einheimische Gastronomie. Das Stadtmuseum öffnet ebenfalls von 10 bis 16 Uhr seine Pforten. Am Kirchweih-Montag gibt es am Nachmittag ermäßigte Preise bei allen Fahrgeschäften für die kleinen Kirchweihbesucher. Die Stadt Schlüsselfeld sowie die Kerwasburschen und Madli Schlüsselfeld freuen sich auf alle Gäste aus nah und fern und wünschen schöne und kurzweilige Kirchweihtage.