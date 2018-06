Lindau erstrahlt in neuem Glanz

Dieter Hübner



Der Brunnen am Ende der Dorfstraße wird am morgigen Samstag, 23. Juni, sicher besonders geschmückt sein, denn das diesjährige Brunnenfest soll ja schließlich ein ganz besonderes werden.Zum einen ist es das 44. seit der Neugestaltung des Dorfbrunnens 1975, als der damalige Betonring von Alfred Thomas und Karl Pistor mit Sandstein verkleidet wurde. Zum anderen gilt es, den offiziellen Abschluss der Dorferneuerung gebührend zu feiern. Im Rahmen dieser vom Amt für Ländliche Entwicklung in Bamberg federführend begleiteten Maßnahme können sich die Besucher nicht nur von der Neugestaltung des Dorfplatzes mit der neuen Festscheune überzeugen.Genauso gelungen ist der Brotbackofen, der bereits von der Dorfgemeinschaft in Betrieb genommen wurde und seine Feuertaufe bestanden hat. Dabei wurde er nicht nur für das Backen von vielerlei Brotsorten für gut befunden, sondern auch die Zubereitung von leckeren Pizzen verlief erfolgreich.Über den gleich dahinter liegenden Spielplatz werden sich die Jüngeren bestimmt freuen. Die Zweckmäßigkeit der an der Kreisstraße zusätzlich entstandenen Parkplätze, den neuen Fußweg entlang des Ottergrabens bis zum Sportplatz, und den kleinen Rastplatz am südlichen Ortseingang können alle Gäste bei einem Dorfrundgang nach dem für 17 Uhr geplanten offiziellen Teil begutachten.Im Anschluss daran - um 18 Uhr - lädt der neue Dorfplatz zum gemütlichen Beisammensein ein. Bei Livemusik vor dem Dorfhaus kommt der traditionelle Brucktanz wieder zu Ehren. Man genießt die kulinarischen Köstlichkeiten - neben Makrelen vom Grill, weißem und "Backstaa-Kees" natürlich auch Bratwürste und Steaks. Ein beliebter Treffpunkt ist immer die Bar. Später folgen ein Lampionumzug und eine farbenfrohe Illumination.Bereits ab 15 Uhr sorgt das Team der Lindauer Interessengemeinschaft für Kaffee und ein reichhaltiges Kuchen- und Tortenbüfett. Dazwischen werden die Dancekids und die Tanzmäuse des Trimm-Dich-Clubs Lindau zeigen, was sie in ihren wöchentlichen Übungsstunden einstudiert haben.Eingebettet ist die Veranstaltung in die Aktion "100 mal starker ländlicher Raum" anlässlich des Jubiläumsjahrs "100 Jahre Freistaat Bayern", an dem sich die sieben Ämter für Ländliche Entwicklung in Bayern beteiligen.Einweihung des DorfplatzesDie Gemeinde Trebgast, die Interessengemeinschaft Lindau und die Teilnehmergemeinschaft Lindau II laden die Bevölkerung herzlich zum Brunnenfest und der Einweihung des Dorfplatzes ein.