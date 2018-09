Kirchweih Marktleugast

Marktleugast und Mannsflur stehen vom 21. bis 24. September ganz im Zeichen der Kerwa, die traditionell mit Familientreffen gefeiert wird. Höhepunkt ist dabei sicherlich am Sonntag der feierliche Festgottesdienst zum Kirchweihfest und das 250-jährige Bestehen der St. Bartholomäus-Pfarrkirche Marktleugast mit musikalischer Umrahmung des BasilikaChores Marienweiher-Marktleugast.

Bereits am Freitag, 21. September, lädt der Sportverein Mannsflur zur Kerwa in sein Sportheim ein. Am Samstag, 22. September, gibt es allerlei Kerwaschmankerl zum Schlemmen bei der Freiwilligen Feuerwehr Marktleugast im Feuerwehrhaus sowie im Vereinsheim des Bayerischen Roten Kreuzes Mannsflur. Was bei der Kerwa natürlich laut Tradition nicht fehlen darf, ist das Kerwarumspielen. Am Samstag sind die Jungs des FC Marktleugast zusammen mit den Musikern des Musikvereins Marktleugast, die auf dem geschmückten Kerwa-Gefährt aufspielen, in Marktleugast unterwegs.

In Mannsflur sorgt die Freiwillige Feuerwehr Mannsflur beim Kerwarumspielen dafür, dass auch der letzte Mitbürger noch erfährt, dass Kirchweih ist. Die Freiwillige Feuerwehr Mannsflur bietet außerdem zur Kerwa am Sonntagnachmittag für jedermann Kaffee und Kuchen in ihrem Feuerwehrhaus an.

Nahtlos geht es über zu den nächsten Kirchweihen: von Donnerstag, 4., bis Montag, 8.Oktober, feiern Marienweiher und Neuensorg Kirchweih. In Marienweiher begrüßen die hiesigen Gaststätten "Zum Adler", "Zwei Linden" und "Klosterbräu" mit Kerwaspezialitäten die Gäste.