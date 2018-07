Kirchweih in Wiesen

bö



Die Filialkirche St. Andreas ist der Mittelpunkt von Wiesen . Der mächtige Turm wurde schon um 1500 erbaut und überstand die Wirren des Dreißigjährigen Krieges. Am Wochenende feiert die Christengemeinde des Ortes die Weihe ihrer Kirche. Die Kirchenglocken laden zum Festgottesdienst ein, Beginn ist um 9.30 Uhr.Durch die Umgestaltung des Dorfplatzes um die Filialkirche wurde das Areal erheblich aufgewertet. Das Nebeneinander von Kirche, Gemeinschaftshaus, Feuerwehrhaus und nicht zuletzt auch der neugestaltete Spielplatz bietet Einheimischen und Gästen die Möglichkeit zentrumsnah am sakralen, gesellschaftlichen und kulturellem Leben teilzunehmen.Vornehmlich in den Frühlingsmonaten durchpilgern zahlreiche Wallfahrten Richtung Vierzehnheiligen die Ortschaft. Ob die Wallfahrer zu einem kurzen Gebet inne halten oder einen Gottesdienst feiern: Für Mesnerin Kunigunde Wohnig ist es eine Selbstverständlichkeit die Wallfahrer mit Glockengeläute zu begrüßen.Mit der Umgestaltung des Dorfplatzes wurden auch zahlreiche neue Sitzmöglichkeiten aufgestellt. Wallfahrer, Wanderer und Radfahrer nutzen das Angebot reichlich. Dass zu früheren Zeiten auch eine Brauerei in der Nähe der Kirche stand, ist nachgewiesen. Wer einen guten Tropfen Bier schätzt, braucht nicht lange suchen. Die beiden Brauereigaststätten mit ihren süffigen Bieren schließen sich nahezu unmittelbar an den Ortskern an. Das wussten einst die Flößer, wie jetzt noch die Wallfahrer zu schätzen.Zur Kirchweih versprechen die Gastronomiebetriebe den Besuchern neben dem Gewohnten natürlich "Kirchweihspezialitäten". Zum Ausschank werden die selbstgebrauten Biere kommen. Für ein abwechslungsreiches Kirchweihprogramm vom 6. bis 9. Juli sorgen die Ortsvereine: Feuerwehrverein, Stammtisch der Eierbergfreunde und Phoenix Wiesen.