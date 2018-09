Kirchweih in Weißenbrunn

A Kerwa wie früher - dazu lädt die Kerwagesellschaft von Donnerstag, 20., bis Montag, 24. September, herzlich ein. Heuer wird man zugunsten der Schwimmbadfreunde zur Erhaltung des Weißenbrunner Schwimmbades pro Bier 50 Cent, bei gleichbleibendem Bierpreis, abzweigen. Die Schwimmbadfreunde bieten eine Verlosung von Quietschenten an.

Die "Kerwa wie früher" entstammt einer Idee aus dem Jahr 2001. Die Kerwagesellschaft hatte das Ziel, die Kirchweihtradition wieder zu beleben. Und dies ist seither jährlich gut gelungen. Seit Monaten sind die Vorstände, Bernd Redwitz (1. Vorstand), 2. Vorsitzender David Gödel, Kassiererin Nicole Heumann und Schriftführerin Jana Tucher in enger Zusammenarbeit mit den Zechpaaren und Festausschussteam mit den Vorbereitungen beschäftigt. Heuer wird man erstmals in neuen T-Shirts zu sehen sein. Ansonsten pflegen etwa zehn Zechpaare die Tradition der Einhaltkerwa mit Festumzug durch das Bierdorf um 13.15 Uhr und anschließendem Plantanz auf dem Festplatz um den Kirchweihbaum im Paradies.

Mit einer Kirchweihandacht und Kerwaausgraben am Donnerstag, 20. September, ab 18.30 Uhr wird die Kerwa eingeläutet. Am Freitag, 21. September, ab 18 Uhr ist geselliges Beisammensein zur Live Musik von Mario im Paradies. Ab 22 Uhr wird auch ein Feuerwerk den Horizont über dem Bierdorf in leuchtenden Farben bereichern.

Die traditionellen Ständerla gibt es am Samstagvormittag durch den Musikverein Weißenbrunn. Ein "Mädchenflohmarkt" und eine Feuerwehr- Fahrzeugschau folgen am Samstag ab 14 Uhr, danach Tänze der Zechpaare und Kindergarten "Pusteblume". Es werden auch Gaudispiele um den Jungferkättl- Pokal ausgetragen. Ab 18.30 Uhr ist unter dem Motto "Rock'billy im Paradies mit den Panhandle Alks eine Rockparty angesagt.

Der Sonntag, 23. September, beginnt schon um 6 Uhr mit einem Flohmarkt auf dem Gelände der Quarzsandwerke. Der Festgottesdienst in der Dreieinigkeitskirche beginnt um 9.30 Uhr. Ab Mittag ist rund um das Paradies wieder buntes Markttreiben mit mehreren Fieranten aber auch Vereinen sowie die Bierdorf Classics mit vielen Oldtimerfahrzeugen des Oldtimerclub Kronach. Diese beteiligen sich auch wieder am großen Kerwafestzug, dessen Attraktion alljährlich am Dorfbrunnen, wenn aus der Jungferkättl der Gerstensaft fließt. Danach herrschen viel Spaß und Unterhaltung im Paradies mit Tänzen der Zechpaare und der Grazy Girls.

Auch am Montag wird schon ab 10 Uhr einiges im Paradies los sein. Es beginnt mit den Kerwakarten. Zum Mittagessen gibt es Krenfleisch mit Klößen und Jägerschnitzel mit Spätzle. Hierzu wird Vorbestellung im Wally´s Laden oder in der Raiffeisenbank erbeten. Ab 19 Uhr wird nach einem Fackelumzug die Kerwa nach altem Brauch begraben. Es ergeht herzliche Einladung. eh