Kirchweih in Weiher und Mangersreuth

In den Kulmbacher Stadtteilen Mangersreuth und Weiher wird in den kommenden Tagen kräftig Kerwa gefeiert. In Weiher spielt sich das Geschehen rund um die Gaststätte Ohnemüller ab. Dort beginnt die Wirtshaus-Kerwa am Freitag ab 17 Uhr. Am Sonntag lockt ein reichhaltiger Mittagstisch und ab 17 Uhr werden fränkische Kerwaspeisen serviert. Vor dem Kerwa-Ausklang ist am Montag ab 10 Uhr zum Frühschoppen mit Blausud eingeladen.

In Mangersreuth steht die Weihe der Kirche im Mittelpunkt der 297. Mangersreuther Kerwa. Los geht's am Sonntag, 23. September, um 9.30 Uhr mit dem Kirchweihfestgottesdienst durch Pfarrerin Bettina Weber in der Mangersreuther Kirche, ausgestaltet vom Musikverein Weiher-Mangersreuth.

Danach ist zum Frühschoppen mit Bratwürsten in den Kirchgarten eingeladen. Um 14.30 Uhr findet der traditionelle Tanz der Lindenkinder und der Ortsjugend statt. Die Lindenkinder haben schon fleißig geprobt. Zwei Gruppen haben sich zusammengefunden, die um die Linde tanzen. Nicole Reinhardt und Sabine Gräf haben mit den kleineren Kindern einen Bogentanz und mit den Größeren eine Polka einstudiert. Die musikalische Begleitung kommt dabei wie jedes Jahr vom Musikverein Mainleus. Außerdem sprechen die Ehrengäste, ein paar Grußworte. Die Kirchengemeinde versorgt die Besucher im gemütlichen Kirchgarten unter anderem mit Kaffee, Kuchen sowie Steaks und Leuchauer Bratwürsten.

Für die kleinen Besucher werden zahlreiche Aktivitäten angeboten, zum Beispiel eine Hüpfburg, Kinderschminken, Märchen neben der Orgel, eine Spielestraße und ein Popcorn-Stand. Um 17 Uhr endet der Nachmittag mit der Kirchweihschlussandacht in der Kirche.