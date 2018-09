Kirchweih in Untersteinach

Vom heutigen Mittwoch, 19. bis zum kommenden Montag, 24. September, feiert die 1950-Seelen-Gemeinde Untersteinach mit einem bunten Programm ihre Kerwa. Bestens gerüstet sind die einheimische Gastronomie und die Vereinsheime, die ihre Gäste mit Speisen vom Feinsten verwöhnen werden.

Der Startschuss für die Kerwa erfolgt am heutigen Mittwoch, 19. September, um 17.30 Uhr, wenn die Kerwa ausgegraben wird.

Und am morgigen Donnerstag, 20. September, lädt die Schützengesellschaft ab 18 Uhr zur traditionellen Wurstpartie ins Schützenhaus in der Au ein.

Am Freitag, 21. September, empfiehlt es sich, früh aufzustehen. Denn es gibt ab 9.30 Uhr bei der Fortuna Untersteinach wieder Schlachtschüssel mit Straßenverkauf (aber nur bis 11 Uhr!). Zum Mittagstisch sowie zum Abendessen im Sportheim werden Kesselfleisch, Siedwürste,

Schlachtplatte, Schweinebraten, Krenfleisch, Haxen und Rippla serviert.

Am Samstag, 22. September, steht um 17 Uhr das Spiel der Altliga SV Fortuna Untersteinach

gegen 1. FC Fortuna Roth auf dem Programm. Und um 19.30 Uhr gastiert "Das Eich" mit seinem neuen Programm "Fürchtet Eich nicht!" im Kleinkunst-Brettla. Nicht fehlen darf der Kirchweihbetrieb am Samstag und Sonntag in der Peuntwiese. Ab 13 Uhr findet wieder ein Boccia-Turnier an der Peuntwiese statt. Erst spielen die Jugendlichen, dann ab 14 Uhr die Erwachsenen. Neben dem Kinderkarussell der Firma Wiesel aus Thurnau stehen an beiden Tagen auch die Süßigkeiten-, Los- und Schießbude für die Unterhaltung von Klein und Groß parat. Auch warten der AWO-Ortsverband sowie der Siedlerbund mit Kaffee und Kuchen sowie Bratwürsten und Getränken auf.

Der Kirchweih-Sonntag, 23. September beginnt mit den beiden Festgottesdiensten in der Kirche Mariä Heimsuchung um 8.30 Uhr und in der altehrwürdigen Sankt Oswald Kirche um 10.15 Uhr.

Am Sonntag, 23. September, wird bei der Fortuna wieder Fußball gespielt. Um 11 Uhr steigt ein Punktspiel der B-Juniorinnen gegen Mistelgau, um 13 Uhr ein Punktspiel der Damen gegen ATV Höchstädt/Kickers Selb und um 15 Uhr ein Punktspiel der 1. Mannschaft gegen TSV Melkendorf. Während der Sonntagsspiele gibt es Bratwürste vom Rost sowie Kaffee und Kuchen. Abends wird Musik im Sportheim gespielt. Für das leibliche Wohl ist mit Bratwürsten und Blausud bestens gesorgt.

Am Montag, 24. September, trifft man sich ab 9 Uhr zum Frühschoppen mit Bratwürsten und Blausud. Ab 10 Uhr ist wieder zum Wirtshaussingen eingeladen. Zum Mittagstisch locken Gansbrust, Schnitzel und Schweinebraten. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen.