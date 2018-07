Kirchweih in Altenkunstadt

Hinweis auf frühe Siedlungen





Hausberg wird aufgewertet



Dieter Radziej



Das Kirchweihfest ist immer ein ganz besonderes Ereignis im Herzen von Altenkunstadt . Auch in diesem Jahr werden wieder die Altenkunstadt Musikanten mit ihrer tüchtigen Helferschar die Ausrichtung der Festtage auf dem Marktplatz vom 7. bis zum 9. Juli übernehmen. Viel Geselligkeit, eine angenehme Unterhaltungsmusik und das abwechslungsreiche Bewirtungsangebot dürften dabei wieder für viele Gäste sorgen.Während in den örtlichen Gastwirtschaften das kulinarische Kirchweihgeschehen mit Spint, Schlachtschüssel und mehr schon früher beginnt, läuft der Festbetrieb auf dem Marktplatz erst am Samstag, 7. Juli, an. Hier steht um 18 Uhr zunächst ein Kindergottesdienst in der katholischen Pfarrkirche mit der Band Hallelu bevor. Danach erfolgt die Abholung der Bürgermeister und Gemeinderäte auf dem Rathausplatz, es wird anschließend der offizielle Bieranstich durchgeführt und die Islinger Musikanten tragen ihren Teil zum weiteren Gelingen des Abends bei.Zum Gottesdienst am Sonntag ziehen die heimischen Vereine um 8.45 Uhr unter den Klängen der Altenkunstadter Musikanten mit einer Kirchenparade in die Kirche ein und werden die Festmesse selbst ausgestalten. Anschließend steht ein Frühschoppen bevor und wer Lust und Laune verspürt, kann sogar auf dem Marktplatz einen Mittagstisch erhalten. Der Familiennachmittag mit Spielen für die Kinder und bei Kaffee und Kuchen, beginnt gegen 14.30 Uhr. Ab 15.30 Uhr leitet dann die Musikkapelle aus Wattendorf den unterhaltsamen Nachmittag ein. Auch den Kirchweih-Montag können alle bereits ab 14.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen genießen. Gegen 15 Uhr haben die Brassbini, die Nachwuchsgruppe des Musikvereins von Altenkunstadt, ihren Auftritt und werden dabei zeigen, was sie schon alles gelernt haben. Gegen 15.30 Uhr heißt es dann fränkische Kerwamusik mit "ROZ", bevor die Altenkunstadter Musikanten dann selbst den Abend ausklingen lassen. Zu alledem gibt es ein reichhaltiges Angebot an Speisen und die Getränke aus dem Brauhaus Leikeim; ein Vergnügungspark für die Kinder ist ebenfalls vorhanden.Auch zwei sportliche Kirchweihereignisse wird es geben, denn der 1. FC Altenkunstadt/1. FC Woffendorf tritt am Freitag, 6. Juli, um 18.30 Uhr, zu seinem Pokalspiel gegen den VfB Einberg an und es findet am Samstag, 7. Juli, um 15 Uhr, ein Freundschaftsspiel gegen den SV Steinwiesen statt; beide Partien werden auf dem Sportgelände am Main ausgetragen.Weithin sichtbar überragt der Spitze Turm der katholischen Pfarrkirche die Gemeinde Altenkunstadt und bildet gleichsam mit dem historischen Pfarrhaus und dem Rathaus ein wichtiges "Dreigestirn" im Ortskern von Altenkunstadt. Wie weit die historische Vergangenheit und damit das christlichen Leben am Obermain zurückreichen, wurde zu Beginn der achtziger Jahre bei Grabungsarbeiten deutlich, die den Beweis dafür erbrachten, dass es anstelle des heutigen Gotteshauses mehrere Vorgängerbauten gab; die älteste davon soll schon um das 8./.9. Jahrhundert in einem bestehenden Friedhof errichtet worden sein.Wie historisch die Vergangenheit dieses Kirchenumfeldes ist, konnte anhand der Fundstücke im Altarraum festgestellt werden, denn es sind Schläfenringe, Knöpfchenohrringe, Messer und Sporen zutage getreten, die Hinweise auf diese früheste Siedlungstätigkeit in der Umgebung des Kirchberges, in der karolingischen Zeitphase, geben.War die Urpfarrei Altenkunstadt früher Würzburger Eigenkirche, so wurde sie später, im Jahr 1336, dem Kloster Langheim unterstellt. Wie wichtig aber gerade diese Katholische Pfarrei für die Verantwortlichen in der Kirche war, konnte man auch daran erkennen, dass sich bis in das 15. Jahrhundert sogar der Päpstliche Stuhl die Besetzung der Pfarrei Altenkunstadt mit Priestern vorenthielt.Es ist davon ausgehen, dass die erste Kirche von Altenkunstadt eine Kilianskirche war, denn das Kirchweihfest wird immer am "Tag nach Kilian", dem zweiten Sonntag im Juli, in Erinnerung an die Einweihung des Gotteshauses am 9. Juli 1537, gefeiert. Diese Jahreszahl ist auch heute noch in der Vorhalle des Hauptportals auf Sandsteinen sichtbar, wobei die Einweihung dieses Kirchenbaus, durch Bischof Weigand von Redwitz erfolgte.In dem rund 5700 Einwohner zählenden Ort hat sich seit dem letzten Kirchweihfest einiges getan, wobei vor allem die Kinderbetreuungseinrichtungen und die Grundschule auch in Zukunft eine Vielzahl an Investitionen erfordern werden.Im Rahmen des Finanzplanes 2018 ist zudem die Erschließung von gewerblichen Baugrundstücken an der Staatsstraße 2191 bei Woffendorf vorgesehen, die Feuerwehrbedarfsplanung wird sukzessive umgesetzt und auf dem Gebiet der kommunalen Zusammenarbeit gab es weitere Fortschritte.Der Hausberg von Altenkunstadt soll aufgewertet werden, ein neues Bauhofgebäude ist entstanden und die Verantwortlichen befassen sich intensiv mit der Innerortsgestaltung, insbesondere um die Gerbergasse und Theodor-Heuss-Straße.