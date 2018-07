Geselliges Weinfest am Altmain

Empfang

Freitag, 6. Juli

Samstag, 7. Juli

Sonntag, 8. Juli

Montag, 9. Juli

Zum 29. Mal wird das Altmain-Weinfest in Sand am Main gefeiert. Charakteristisch für das traditionelle Fest im Abt-Degen-Weintal ist der idyllische Festplatz am Altmain, mit den aus Funk und Fernsehen bekannten Musikbands und der farbenprächtigen Wasserlasershow am Sonntag, 8. Juli, und dem gigantischen Abschlussfeuerwerk am Montag, 9. Juli.Die Winzer- und Korbmachergemeinde Sand ist dafür bekannt, dass man hier weiß, wie zünftige Feste gefeiert werden. Wer einmal die bekannte und überaus herzliche Gastfreundschaft der Sander erlebt, wird immer gerne wiederkommen. Ob Unterfranke, waschechter Sander oder Besucher von weit her - jeder kann sich auf vier Tage ganz im Zeichen des fränkischen Weins freuen.Auch dieses Jahr wird der Empfang am Samstag um 15 Uhr auf dem Dorfplatz von der Gemeinde ausgerichtet. Im Anschluss daran werden die Ehrengäste zum Festplatz ziehen.Mit dabei sind natürlich auch die Sander Weinprinzessin Anna-Lena Gottschalk, die Abt-Degen-Weintal-Weinprinzessin Elisabeth Goger, Abt-Degen Richard Schlegelmilch, der Bierprinz Sebastian Gocker und weitere zahlreiche Hoheiten sowie Symbolfiguren. Der Festzug wird vom Blasorchester Sand musikalisch begleitet.Gegen 16 Uhr ist dann die offizielle Eröffnung auf der Bühne am Festplatz. Bürgermeister Bernhard Ruß, der Präsident des Organisationskomitees, Roland Mahr, und viele weitere Ehrengäste werden hier zugegen sein. Die Kinder aus den beiden Sander Kindergärten werden auch wieder ihren großen Auftritt haben und das bekannte Weinfestlied singen. Nach der Eröffnung wird der beliebte Luftballonwettbewerb für die Kinder stattfinden. Außerdem können sich die Kleinen von einem Künstler Luftballons zu verschiedenen Figuren formen lassen.Eine neugestaltete Lasershow von der Hauptbühne aus wird heuer mit einer fantastischen Lichtshow am Sonntag um 22.30 Uhr gestartet.Diese ist genauso sehenswert wie das große Abschluss-Feuerwerk mit musikalischer Begleitung am Montagabend gegen 22.30 Uhr.Und auch an die Kleinsten haben die Veranstalter gedacht und dafür gesorgt, dass bei ihnen keine Langeweile aufkommt. Für die Jüngsten gibt es deswegen wieder die beliebte Spielstraße im Pausenhof der Grundschule, direkt am Festplatz. Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr und Montag ab 16 Uhr wird diese geöffnet sein. Dort wird auch am Sonntag um 15 Uhr der bekannte Kinderliedermacher "Biber" wieder vor Ort sein und die Kinder zum Mitmachen animieren. ei der Vielzahl exzellenter Weine aus dem Abt-Degen-Weintal, zu dem auch Sand gehört, wird jeder Genießer seine Lieblingssorte finden. Im Angebot stehen die Prinzessinenweine von Anna-Lena Gottschalk und Elisabeth Goger sowie die Sorten Silvaner, Regent, Weißer Burgunder, Kerner, Müller-Thurgau, Domina, Grauburgunder, Scheurebe, Pinotin, Riesling, Bacchus und Rotling. Auch Spitzenangebote von Sekt und Secco wird es wieder geben. Das Festbier kommt wie immer von der Brauerei Göller aus Zeil. Auch hier gibt es ein umfangreiches Angebot wie Festpils, Radler, Alkoholfreies vom Fass, Dunkel, Kaiser Heinrich, Hefeweizen vom Fass, Altmain-Weizen, Cola-Weizen und alkoholfreies Weizen vom Fass. Ebenso gibt es natürlich wieder Cocktails und eine Bar am östlichen Ende des Festplatzes.Für jeden Gaumen ist wieder etwas dabei, wie etwa Bratwurst, Riesenbratwurst, Steak, Schnitzel, Fisch, Käse, Hamburger, Currywurst, Pommes, Pulled Pork Burger, BBC Spareribs, gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch und Gemüse, italienisches Grillgemüse, Minifrühlingsrollen, verschiedene belegte Laugenstangen, Rettich, Käsewürfel, Käse- und Knusperstangen, Laugenbrezeln, Flammkuchen und Crêpes. Auch vegane und vegetarische Speisen werden angeboten. An allen Tagen wird die Kaffee-Bar mit vielen selbstgebackenen Kuchen, Obstkuchen, Torten und dem Sander Käskuchen das richtige anbieten können. Erstmalig wird ein Nachschenken von Kaffee mit einem reduzierten Preis von 1,50 Euro möglich sein. Am Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr gibt es zusätzlich Mittagessen, solange der Vorrat reicht. Rehbraten, halbe Ente, Winzerschnitzel, Schäuferla, Rindfleisch mit Kren und geschmorte Ochsenbäckchen sind hier die Höhepunkte. Zusätzlich gibt es am Montag ab 17 Uhr den beliebten Altmain-Haxen, gegrillt mit großem Kloß, Soße, Sauerkraut und Schinkenwürfel.Aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen hat sich das Orga-Komitee auch in diesem Jahr entschließen müssen, für alle Tage eine Sicherheitspauschale zu verlangen. Sie wird an allen Eingängen (West, Nord und Süd) erhoben und beträgt 5 Euro für alle vier Tage und 2 Euro für einen Tag. Gekennzeichnet wird dies durch unterschiedliche Armbändchen. Am Sonntag, bis zum Beginn der Abendveranstaltung, ist der Eintritt jedoch frei. Es werden keine Rucksäcke, große Taschen und sonstige Gefahrengegenstände sowie die Mitnahme von Getränken und so weiter auf den Festplatz zugelassen.Um einen präventiven Jugendschutz zu gewährleisten, gelten beim Altmain-Weinfest auf dem gesamten Festplatz die Jugendschutzbestimmungen. Es werden Kontrollen durchgeführt. Alkoholausschank an Jugendliche ist strengstens untersagt. Jugendliche unter 16 Jahren haben nur in Begleitung Erziehungsberechtigter Zutritt. Jugendliche bis 18 Jahre sollten ihren Personalausweis bereit halten. Erziehungsberechtigte werden aufgefordert, ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen und auf einen reibungslosen Festbesuch ihrer Heranwachsenden zu achten.Partyfürsten: Die Gruppe wurde nun schon zum zweiten Mal als beste Partyband Deutschlands ausgezeichnet. Solche Referenzen sind Grund genug, um zum wiederholten Male in Sand den Weinfestbesuchern dieses Live-Spektakel zu präsentieren.Große Eröffnungsfeier: Hierzu sind die Abt Degen Weintalprinzessin Elisabeth Goger, die Sander Weinprinzessin Anna-Lena Gottschalk, die Symbolfigur Abt-Degen und weitere Weinprinzessinnen aus umliegenden Weinanbaugebieten eingeladen."Bassd schO": Diese fränkischen jungen Burschen zeichnet Beständigkeit, Zielstrebigkeit und ein professionelles Umfeld aus. Eine Partynacht mit ihnen wird fröhlich ausgelassen und saustark. Ihr Motto: Ein Franke bleibt ein Franke!Gottesdienst am WeinfestplatzMittagessen mit dem "scharfen Blech"Hergolshäuser Musikanten: Der dreifache Europameister der böhmischen Blasmusik elektrisiert sein Publikum mit Spielfreude und Herzblut."Die Jungen Zillertaler": Diese Gigantenband aus Österreich bräuchte man eigentlich nicht vorstellen,denn sie sind aus Funk und Fernsehen allen Musikfreunden ein Begriff. Sie laden ein zur Party des Jahres. Keine Zeit zum Durchatmen. Bei den JUZIs ist von Anfang bis Ende Vollgas angesagt. Die mit mehrfach Platin und Gold ausgezeichneten,sind auch Gewinner des Amadeus-Austria Music Award. Sie spielen nach ihrem Motto: Das Leben ist schön.Gigantische Lasershow mit neuer fantastischer LichtshowGroßes Haxn-Essen, umrahmt von den Blaskapelle der Lebenshilfe aus AugsfeldVolXX Liga: Fetzig-Rockig-Sexy, ihr Rummelplatz ist die Bühne. Im Sommer wie im Winter lassen sie es heftig krachen. Auf ihrer Vita stehen Auftritte bei der Cannstadter Wasn oder dem Augsburger Plärrer. Jeder Abend mit der VolXX Liga ist eine Riesen Sause.Spektakuläres Abschlussfeuerwerk mit MusikGroße Spielstraße am Samstag, Sonntag und MontagSonntag, ab 15 Uhr: Kinderliedermacher "Biber"