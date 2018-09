Einkaufen in Kulmbach

Am Sonntag, 23. September, ist es wieder soweit: Die Kulmbacher Innenstadt wird zu einem riesigen Flohmarkt. Von 12 bis 18 Uhr findet man auf vielen Plätzen und Straßen mitten in Kulmbach jede Menge Trödel, viele Schnäppchen und Sammlerstücke.

Innenstadtflohmarkt jetzt auch wieder auf dem EKU-Platz

Die Flohmarktstände befinden sich im Bereich des EKU-Platzes, des Holzmarktes, beim Durchgang des ehemaligen Kaufplatzes und in der Fritz-Hornschuchstraße.

Und speziell auf dem Marktplatz findet ebenfalls von 12 bis 18 Uhr ein großer Kinderflohmarkt statt. Wieder nach dem Motto "Von Kindern für Kinder" können Kinder und Jugendliche kaufen, verkaufen, tauschen und handeln. Angeboten werden wie immer ausschließlich Dinge rund ums Kinderzimmer, wie Spielzeug, Kleidung, Sportartikel oder Bücher.

Die Tatsache, dass die Standplätze seit Wochen restlos ausgebucht sind, lässt auf eine breite Auswahl schließen.

Verkaufsoffener Sonntag von 13 - 18 Uhr in der Innenstadt

Schnäppchenjäger kommen am Sonntag also auf jeden Fall auf ihre Kosten. Wer eher an Neuware interessiert ist, wird ebenfalls fündig, denn von 13 bis 18 Uhr ist wieder zum "Shoppingvergnügen am Fuße der Plassenburg" eingeladen. Die Kulmbacher Innenstadthändler laden ein zum verkaufsoffenen Sonntag - mit speziellen Angeboten und so manchem Schnäppchen.

In den Straßen Langgasse, Kressenstein, Webergasse, Spitalgasse, Buchbindergasse, Grabenstraße und Fritz-Hornschuch Straße haben die Einzelhändler laut Information der Stadt Kulmbach die Möglichkeit, sich vor ihrem Geschäft am Flohmarktgeschehen zu beteiligen.