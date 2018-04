Die Geschichte der Schule:

Im Jahre 1879 wurde in Kronach als erste "Höhere Lehranstalt" eine vierstufige Realschule gegründet. Aus ihr entwickelte sich das heutige KZG. Seit 1961 trägt es den Namen des bedeutenden Sprachforschers und Historikers Dr. Johann Kaspar Zeuß, der 1806 in Vogtendorf - jetzt einem Stadtteil von Kronach - geboren wurde und in Irland als Verfasser der "Grammatica Celtica" auch heute noch in hohem wissenschaftlichen Ansehen steht. hs