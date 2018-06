Der Sportverein lädt herzlich ein

Die Hutschdorfer Kerwa findet traditionsgemäß immer am Sonntag vor Johanni statt. Anders als sonst wird heuer vom 23. bis 25. Juni gefeiert. Veranstalter ist der Sportverein Hutschdorf . Das Kerwatreiben findet am Festzelt rund um den Sportplatz in Hutschdorf statt.Die Kerwa beginnt am Samstag, 23. Juni, ab 18 Uhr mit einem Kerwa-Essen beim Sportverein Hutschdorf im Zelt am Sportplatz. Angeboten werden Schnitzel, Haxen, Kren- und Kopffleisch.Am Sonntag, 24. Juni herrscht ab 13.30 Kerwa-Treiben im und am Zelt am Sportplatz mit Kuchen, Torten und Kaffee sowie Bratwürsten und Steaks. Bei einem kühlen Seidla Bier aus der Kulmbacher Brauerei kann man es sich so richtig gut gehen lassen. Die Kinder können sich frei auf dem Sportplatz bewegen. Ein Zucker- und Spielzeugstand lässt alle Kinderherzen höher schlagen. Hierzu gibt"s ein tolles Kinderprogramm mit Kletterturm, Popcornmaschine und Torwandschießen. Alle Aktivitäten stehen kostenlos zur Verfügung.Am Montag, 25. Juni, gibt es zum Ausklang ab 10 Uhr "Blaugsudna".Alle Einwohner von nah und fern sind herzlich eingeladen, ein paar gemütliche und fröhliche Stunden auf der Hutschdorfer Kerwa zu genießen, in denen man vielleicht Leute trifft, die man schon länger nicht mehr gesehen hat.