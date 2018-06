Das Wochenende in Franken: Umsonst & Draußen, Weinfest und Volksfest

Umsonst & Draussen in Würzburg



Das sind die Wochenendtipps für Franken:Das Open-Air-Musikfestival "Umsonst & Draussen" in Würzburg lädt am Wochenende auf die Talavera-Mainwiesen ein. Auf mehreren Bühnen bietet das Festival musikalisch eine bunte Mischung mit Bands der internationalen und nationalen Szene.Donnerstag, 21. Juni bis Sonntag, 24. Juni 2018Talavera-Mainwiesen, Luitpoldstraße, 97082 WürzburgEintritt freiBeim Erlanger Weinfest gibt es wieder Frankenweine und dazu Bühnenunterhaltung, bei der man mit guten Freunden schöne Stunden verbringen kann. An jedem Tag gibt es ein unterschiedliches Programm.Mittwoch, 20. Juni bis Sonntag, 24. Juni 2018Innenstadt, Schloßplatz, 91052 ErlangenEintritt freiAuch in Bamberg findet am Wochenende ein Weinfest statt. Regionale Weine und kulinarische Köstlichkeiten lassen sich im romantischen Innenhof von Schloss Geyerswörth genießen.Freitag, 22. Juni bis Sonntag, 24. Juni 2018Geyerswörthstraße 1, 96047 BambergEintritt freiDas Aschaffenburger Volksfest ist das größte Volksfest am Bayerischen Untermain. Vor der Kulisse von Schloss Johannisburg gibt es zahlreiche Fahrgeschäfte und Essensbuden. Natürlich dürfen auch das große Festzelt, der Biergarten und ein Rahmenprogramm nicht fehlen.Freitag, 15. Juni bis Montag, 25. Juni 2018Volksfestplatz, Darmstädter Straße, 63741 AschaffenburgEintritt freiWeil das Altstadtfest dieses Jahr ausfällt, gibt es das Anstattfest in Forchheim. Das Bürgerfest im Herzen der Altstadt findet mit viele Akteure, Musikgruppen, Händler und Vereine aus Forchheim statt. Eine große Bandbreite an Musik-Acts auf sieben Bühnen in der Innenstadt begleitet durch das Anstattfest-Wochenende. Zudem gibt es ein Programm für Kinder.Freitag, 22. Juni bis Sonntag, 24. Juni 2018Innenstadt, Paradeplatz, 91301 ForchheimEintritt frei