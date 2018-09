Das Wochenende in Franken: Kinderfest, Hundebadetag und Federweißenfest

Das sind die Wochenendtipps für Franken:

Kinderfest in Bayreuth

Was: Beim Kinderfest in der Bayreuther Innenstadt gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Unter anderem werden ein Fußballturnier, Hüpfburgen und ein Jonglierkurs angeboten.

Wann: Samstag, 22. September, 11 bis 17 Uhr

Wo: Maximilianstraße, 95444 Bayreuth

Wie viel: Eintritt frei

Altstadtfest in Nürnberg

Was: Das zweite Wochenende des Altstadtfests hat ein buntes Programm zu bieten. Mit verschiedenen Musikdarbietungen, dem Kasperltheater für die Kleinsten am Samstagnachmittag, dem Altstadtfestlauf am Sonntagnachmittag und dem Feuerwerk am Sonntagabend ist für jeden etwas dabei.

Wann: Mittwoch, 12. September bis Montag, 24. September, 11.00 bis 23.30 Uhr (Freitag und Samstag), 11.00 bis 23.00 (Sonntag)

Wo: Vordere Insel Schütt, 90403 Nürnberg

Wie viel: Eintritt frei

Feuchtwanger Mooswiese

Was: Die Mooswiese gilt als die schönste Wiesenkirchweih Frankens. Besucher können sich auf Verkaufsstände, einen Vergnügungspark, Bier- und Weinzelte und den Festzug am Sonntag um 13.30 Uhr freuen.

Wann: Freitag, 21. September bis Dienstag, 25. September

Wo: Walkmühlweg, 91555 Feuchtwangen

Wie viel: Eintritt frei

Hundebadetag in Bamberg und Nürnberg

Was: Zum Abschluss der Freibadsaison dürfen auch Vierbeiner nochmal das kühle Nass genießen. In Bamberg gibt es ein Rahmenprogramm mit Dog Dancing und Stand-up Paddling.

Wann: Sonntag, 23. September, 10.00 bis 18.00 (Bamberg), 10.00 bis 16.00 (Nürnberg)

Wo: Bambados Freibad, Pödeldorfer Straße 176, 96050 Bamberg / Stadionbad, Hans-Kalb-Straße 42, 90471 Nürnberg

Wie viel: 2,50 Euro (Bamberg), 4,70 Euro (Nürnberg) pro Hund, für Hundehalter Eintritt frei

Herbstfest in Neustadt an der Aisch

Was: Eine Automeile, Attraktionen für Kinder und ein großes Gewinnspiel stehen beim Herbstfest in Neustadt an der Aisch auf dem Programm. Der Sonntagnachmittag ist verkaufsoffen.

Wann: Samstag, 22. September, 18.00 bis 23.00 Uhr, Sonntag, 23. September, 12.30 bis 18.00 Uhr

Wo: Marktplatz, 91413 Neustadt an der Aisch

Wie viel: Eintritt frei

Federweißenfest in Marktheidenfeld

Was: Das Federweißenfest lädt zu gemütlichem Beisammensein im Festzelt mit Schäufele und anderen Spezialitäten sowie neuem Wein aus Franken ein.

Wann: Samstag, 22. September ab 17.00, Sonntag, 23. September ab 11.30 Uhr

Wo: Mainpark, Lengfurter Straße, 97828 Marktheidenfeld

Wie viel: Eintritt frei

