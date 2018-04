Das Wochenende in Franken: Frühlingsfest, Veggienale und internationaler Brunch

Volksfest Nürnberg



Das sind die Wochenendtipps für Franken:Auch an diesem Wochenende zieht es wieder zahlreiche Besucher bei gutem Wetter auf das Nürnberger Volksfest. Riesenrad, Zuckerwatte oder Bierzelt: Das Volksfest hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Am Freitag ist "Trachtentag". Samstag können Autofans ab 16 Uhr die Oldtimerparade bestaunen, bevor am Sonntagabend das Fest mit dem Abschlussfeuerwerk am Dutzendteich beendet wird.31. März bis 15. April 2018, sonn- und feiertags ab 12 Uhr, wochentags ab 14 Uhr, mittwochs und samstags ab 13 Uhr. Schlusszeiten: täglich bis 23 Uhr, freitags und samstags 24 Uhr, mittwochs und am Schluss-Sonntag 23.30 UhrVolksfestplatz am Dutzendteich in NürnbergfreiUnter dem Motto "Bad Kissingen blüht" verkaufen am Wochenende zahlreiche Marktstände ihre Waren. Auf über 170 Quadratmetern wird es am Sonntag einen großen Blumenmarkt geben. Außerdem haben die Geschäfte der Innenstadt am Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet.Samstag, 14. April und Sonntag, 15. April 2018Fußgängerzone, Innenstadt Bad KissingenfreiBei der "Veggienale & FairGoods" in Nürnberg dreht sich alles um vegane und gesunde Ernährung. Aussteller präsentieren ihre Produkte und informieren über eine gesunde und tierfreie Lebensweise. Das Rahmenprogramm bietet Fachvorträge , Kochshows, Workshops und Kinderprogramm.: Samstag, 14. April und Sonntag, 15. April 2018, 11 bis 18 UhrOfenwerk Nürnberg, Klingenhofstraße 72Tickets kosten im Vorverkauf 7 bis 9 EuroNäh- und DIY-Fans aufgepasst: Am Samstag werden auf dem Platz "Fürther Freiheit" die neuesten Trend-Stoffe und Kurzwaren angeboten. An mehr als 140 holländischen und deutschen Ständen finden Sie Schnittmuster, Gardinen, Dekostoffe, Polsterstoffe, Schneiderpuppen und vieles mehr.Samstag, 14. April 2018, 10 bis 17 UhrFürther FreiheitfreiAuch Rothenburg feiert den Frühling. Zahlreiche Veranstaltungen rund um das Thema Frühling und bunt geschmückte Osterbrunnen locken nach draußen. In Der Frühlingswanderwoche werden zahlreiche gemeinsame Wanderungen angeboten.Samstag, 14. bis Sonntag, 22. April 2018Rothenburg ob der TauberJeden Sonn- und Feiertag ist ind er Kofferfabrik in Fürth ein anderes Land zu Gast. Neben Müsli, Marmeladen, Wurst, Käse und Rührei ist außerdem eine große Auswahl an Veganem und Vegetarischem sowie Antipasti, Obst, Aufstriche, Süßspeisen und mindestens drei bis fünf warme Speisen geboten.Sonntag, 15. April 2018, ab 10 UhrKofferfabrik, Lange Straße 81, Fürth13,90 Euro