Blues-& Jazzfestival 2018 in Bamberg: Künstler, Auftrittsorte, Eintritt und Parken

Bald fühlt man sich in Bamberg wieder in das New Orleans der 1920er Jahre zurückversetzt. Denn zum 12. Mal findet in Stadt und Landkreis vom 3. bis 12. August 2018 das Blues- & Jazzfestival statt. Bei dem Musik-Festival werden auf mehreren Plätzen der Stadt jede Menge Konzerte gespielt. Alle Informationen zu den Bands, Auftrittsflächen und Parkmöglichkeiten gibt es hier.



Blues- & Jazzfestival 2018 in Bamberg: Bands und Programm

Rund 70 Bands werden in den zehn Tagen im Rahmen des Blues- & Jazzfestivals auftreten. Darunter sind internationale Jazz-Größen aber auch regionale Newcomer. Blues wird oft als Ursprung für viele andere Musikrichtungen, wie zum Beispiel Rock'n'Roll oder Punkrock bezeichnet. So werden auch auf dem Bamberger Festival die verschiedensten Genres vereint.





Die musikalische Bandbreite reicht von Gipsy-Balkan-Jazz am Dienstagabend über klassischen Swing, Rock 'n' Roll, Surfmusik und Latinrock am Donnerstag bis hin zu fränkischem Hip Hop oder Folk und Soul. Das gesamte Line Up der Bands lässt sich auf der Homepage des Festivals finden. Zu den bekannten Künstlernamen aus dem Programm für 2018 gehören Tony Bulluk, Tony Coleman und Henry Carpaneto. Auch lokale Urgesteine wie Otto's Swing & Bluesband sind auf dem Festival vertreten. Zudem sind die künstlerischen Leiter auf die englische Rockband Wille and The Bandits gespannt.



Hier gibt es alle Informationen zum Programm beim Blues- und Jazzfestival 2018



Blues- & Jazzfestival 2018 in Bamberg: Auftrittsorte

In Bamberg wird es während des Blues- & Jazzfestivals drei Bühnen geben: Die Sparda-Bank-Bühne auf dem Maxplatz, die Denkmalneu-Bühne am Gabelmann und die Bühne auf der Böhmerwiese in der Heiliggrabstraße 57. Dabei verteilt sich das Festival nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich.



Auf der Böhmerwiese werden vom 3. bis 5. August insgesamt neun Jazzkonzerte zu hören sein. Vom 6. bis 12. August spielen die Künstler auf den Innenstadtbühnen insgesamt 37 Konzerte. Daneben werden im kompletten Zeitraum des Festivals in acht Landkreisgemeinden und in Gaustadt 13 Konzerte gegeben. Für Blues-Begeisterte, die von dem New Orleans-Charme nicht genug bekommen können, geht es bei den Zusatzkonzerten Ende August und September weiter.



Blues- & Jazzfestival 2018 in Bamberg: Eintritt und Festabzeichen

Der Eintritt auf dem 12. Blues- & Jazzfestival ist wie jedes Jahr frei. Damit das eintrittsfreie Open-Air-Festival auch im nächsten Jahr stattfinden kann, lässt sich das Stadtmarketing mit dem Kauf eines der Festabzeichen unterstützen. Ein Teil des Erlöses des Festabzeichens geht außerdem an den "Musikinstrumentenbau mit krebskranken Kindern" auf Schloss Wernsdorf. Die Abzeichen können vorab im Büro des Stadtmarketings oder auf dem Festival an dem Stand der Stadt Bamberg auf dem Maxplatz für fünf Euro erworben werden. Außerdem sind während des Festivals Verkäufer unterwegs, die die Festabzeichen anbieten.



Blues- & Jazzfestival 2018 in Bamberg: Anreise und Parken

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln lässt sich Bamberg problemlos erreichen. Die Innenstadtbühnen können vom Bahnhof aus in etwa 15 Minuten zu Fuß erreicht werden. Alternativ fahren regelmäßig Busse vom Bahnhof zum ZOB. Vor dort sind es nur wenige Meter bis zu den beiden Bühnen. Auch die Böhmerwiese in der Heiliggrabstraße 57 liegt nur zehn Minuten Fußweg vom Bahnhof entfernt.



Autofahrer sollten ihr Fahrzeug in einem der Parkhäuser oder Tiefgaragen der Stadt abstellen, da es in der Innenstadt kaum öffentliche Parkplätze gibt. Tiefgaragen befinden sich am Georgendamm, in der Schützenstraße, der Geyerswörthstraße, der Luitpoldstraße, der Untere Königstraße sowie in der Mußstraße. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es im Parkhaus Atrium in der Ludwigstraße oder im P+R in der Kronacher Straße.



Blues- und Jazzfestival 2018 in Bamberg: Übernachtung in Bamberg

Von Ferienwohnung über Sternehotel bis zur Jugendherberge bietet Bamberg eine breite Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten. Hier finden Sie ein passendes Hotel in Bamberg und Umgebung.