Bamberg zaubert 2018: Künstler, Programm, Auftrittsorte und Anreise

Akrobaten, Clowns, Feuertänzer und Magier: Vom 13. bis 15. Juli 2018 verwandelt sich die Bamberger Innenstadt wieder in eine Bühne für Künstler aus der ganzen Welt. Drei Tage lang können Besucher sich auf 25 Auftrittsflächen von über 120 Künstlern mit 500 Programmpunkten verzaubern lassen. Auch bei der 20. Ausgabe des Straßen- und Varietéfestivals in Bamberg ist der Eintritt frei. So werden auch in diesem Jahr 200.000 Zuschauer erwartet. Alles rund um Bamberg zaubert gibt es hier:Das Programm der Jubiläumsausgabe von Bamberg zaubert steht noch nicht fest, wird aber an dieser Stelle erscheinen, sobald es veröffentlicht wird. Auch in diesem Jahr wird es wieder Auftrittspläne geben, die mit vielen anderen Informationen in einem Programmheft stehen. Dieses kann für drei Euro während Bamberg zaubert 2018 auf dem Festivalgelände gekauft werden, zum Beispiel an dem Infostand auf dem Maxplatz.Über 120 Künstler aus 14 verschiedenen Nationen treten am magischen Wochenende in Bamberg auf. Stelzenläufer, Zauberer, Feuertänzer, Ballon-Künstler, Akrobaten, Jongleure, Clowns, Pantomime-Künstler, Puppenspieler, Varieté-Künstler und Komödianten sind bei dem Kleinkunst-Festival zu Besuch. Alle Künstler im Überblick finden Sie hier. Sparda-Bank-Bühne - MaxplatzAuftrittsfläche Bäckerei Fuchs, Backhäusla - Franz-Ludwig-StraßeStadtwerke Bamberg-Bühne - Gabelmann, Grüner MarktAuftrittsfläche Reisbüro Schiele - Lange Straße/ Ecke HabergasseAuftrittsfläche Hofbräu - GeyerswörthplatzAuftrittsfläche Brudermühle - GeyerswörthplatzAuftrittsfläche bei Alt Ringlein und Kachelofen - KatzenbergAuftrittsfläche Café Müller - AustraßeAuftrittsfläche Austraße/ Ecke JesuitenstraßeAuftrittsfläche Martinskirche - Grüner MarktAuftrittsfläche Karstadt-Haupteingang - Grüner MarktWie in jedem Jahr ist der Eintritt zu Bamberg zaubert auch heuer kostenlos. Damit das Kleinkunstfestival auch im nächsten Jahr wieder ohne Eintritt angeboten werden kann, bittet das Stadtmarketing Bamberg um den Kauf eines Programmheftes oder eines Festabzeichens.Daneben erhalten die Künstler für ihre Auftritte keine Gagen, denn das Kleinkunstfestival ist ein "Hutgeld-Festival" - die Künstler freuen sich über Spenden. Das Stadtmarketing Bamberg garantiert, dass alle Einnahmen aus Auftritten bei den Künstlern bleiben.Neben Zauberern und Magiern wird bei Bamberg zaubert auch ein musikalisches Rahmenprogramm geboten. Auf der Bühne am Maxplatz spielen Wednesday Project, die Antenne Bayern Band, Dawn,Two in Tune, Big Sound Jack und Brand Old treten im Innenhof des Schloss Geyerswörth auf.Wer mit der Bahn anreist, erreicht das Festivalgelände in der Innenstadt entweder in zehn Minuten zu Fuß oder nimmt einen der öffentlichen Stadtbusse bis zum ZOB. Parkmöglichkeiten in der Innenstadt gibt es im Parkhaus Zentrum-Süd in der Schützenstraße, in der City-Altstadt-Tiefgarage in der Geyerswörthstraße oder in der Tiefgarage Zentrum Nord am Georgendamm.Die Stadt Bamberg empfiehlt allen mit dem Auto anreisenden Besuchern, die Park and Ride-Anlagen am Heinrichsdamm oder in der Kronacher Straße zu nutzen. Von dort erreicht man das Festivalgelände mit Shuttlebussen.