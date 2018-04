Alles zum Thema Bauen

Gehören Sie auch zu den Menschen, die Ihren Traum vom wohligen Eigenheim in die Tat umsetzen möchten? Haben Sie daran gedacht zu bauen, oder haben Sie vielleicht schon ein Haus gekauft und wollen es renovieren oder sanieren?

Der Klassiker ist natürlich das eigene Haus. Jetzt ist der beste Zeitpunkt einmal nach der Heizung, einem neuen Bad, den Fenstern oder dem Dach zu schauen. Auf keinen Fall sollten Sie die "Wir bauen!"-Baufachmesse in Rödental verpassen.

Die "Wir bauen!" findet seit nunmehr zehn Jahren großen Anklang bei Haus- und Bauherren sowie Immobilienbesitzern und solchen, die es noch werden wollen. Dieses Jubiläum soll natürlich gebührend gefeiert werden. Dieses Jahr findet die 10. Auflage am Samstag und Sonntag, 14. und 15. April, statt. Bereits im vergangenen Jahr fand die Messe ebenfalls im ehemaligen Obi-Gebäude statt und begeisterte über 4000 Besucher.

Über 80 ausschließlich regionale Handwerker finden in der über 6000 Quadratmeter umfassenden Halle genügend Raum, um sich und ihr individuelles Leistungsportfolio zu präsentieren.



Großes Netzwerk

Der Veranstalter Heiko Bayerlieb, Inhaber der Mohr stadtillu, zeigt sich im Vorfeld stolz über die Erfolgsgeschichte: "In den letzten zehn Jahren hat sich das Format und das Netzwerk an Handwerkern der ,Wir Bauen!"-Messe stetig weiterentwickelt." Durch die etwas kleineren Ableger der "Wir Bauen!"-Messe in Lichtenfels und Kronach wüssten viele Besucher auch über die Grenzen des Coburger Landkreises hinaus das Angebot mittlerweile zu schätzen.

In Rödental findet aufgrund der immensen Hallengröße die Leitmesse für die Region Coburg, Kronach, Lichtenfels, Sonneberg und Hildburghausen statt. Der Zuspruch der Aussteller sei unterdessen ungebrochen, auch wenn es derzeit wegen der hervorragenden Konjunktur in allen Gewerken eher schwierig sei, überhaupt einen adäquaten Handwerker zu finden. Bayerlieb: "Gerade deswegen ist es doch eine tolle Sache die führenden und beliebtesten Handwerker der Region auch noch persönlich an ihren Ständen zu treffen. Von der Infrastruktur ist die Halle super, denn auch die Parkplätze vor der Tür und im direkten Umfeld sind natürlich ein positiver Faktor. Wir freuen uns wie all die Jahre auf zahlreiche interessierte Besucher." Der Eintritt ist wie immer frei. Der Leitspruch der "Wir Bauen!"-Messe ist auch nach zehn Jahren genauso aktuell wie damals: "Kein Angebot ohne die ,Wir Bauen!"- Handwerker".

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums sendet Radio Eins am Samstag live aus der Halle in Rödental. Es wird immer wieder Einblendungen mit Besucherstimmen und Interviews geben.

Parallel findet erstmals ein großes Food-Truck-Festival mit über 15 Trucks und Anbietern statt. Unter dem Motto "Mörtel trifft Streetfood" wird jeder Besucher unter den ausgefallenen Fahrzeugen sicherlich das passende Angebot finden.

"Die Anbieter stehen auf jeden Fall regensicher unter dem Schleppdach und die Sitzgelegenheiten sind Indoor wie Outdoor möglich. Die Zusagen der diversen Trucks und Wagen sind wirklich toll. Das wird ein Riesen-Spektakel", freut sich Heiko Bayerlieb über diesen zusätzlichen Anziehungspunkt bei der großen 10-Jahres-"Wir Bauen!"-Messe.



Fachleute mit langer Berufserfahrung

Alle Stände sind ebenerdig auf einer Fläche barrierefrei zu erreichen. Lassen Sie sich alles, was Ihr Bauvorhaben betrifft, von Fachleuten mit jahrelanger Berufserfahrung erklären. Hierbei ist es egal ob Anbau, Neubau, Umbau oder Anderes - Sie werden immer fundiert beraten.

Zahlreiche Unternehmen aus der Region stellen sich vor und helfen Ihnen dabei ihre persönliche Note in Ihr Bauprojekt einfließen zu lassen. Es wird Altbewährtes präsentiert, Alternativen werden aufgezeigt und Neuheiten vorgestellt. Die "Wir bauen!" ist die perfekte Gelegenheit sich auf höchstem Niveau zu informieren, sich kreative Anregungen zu holen oder auch einfach nur Erfahrungen auszutauschen.

Da man für gewöhnlich nur einmal in seinem Leben baut, an- oder umbaut, sollte doch alles zu 100 Prozent so sein, wie man es sich vorstellt. Bei jedem Bauvorhaben ist es klug sich neben der Qualität natürlich auch beim Preis abzusichern.

Lassen Sie uns Ihnen dabei helfen und besuchen Sie die "Wir bauen"-Messe. Die Messe ist an beiden Tagen, Samstag und Sonntag, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Für die Kleinen stehen eine Kinderbetreuung parat, sowie eine Hüpfburg und die Rolly-Toys Kinderrallye.

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.wir-bauen-magazin.de.