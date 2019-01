Adelgundis Kirchweih

Weit über dem "Gottesgarten am Obermain" kann der Pilger am sagenumwobenen Staffelberg auf Bad Staffelstein blicken. Am Sonntag, 27. Januar, wird dort der heiligen Adelgundis, der Patronin der Staffelbergkapelle, gedacht.

Gottesdienst mit anschließender Brotzeit

Aus diesem Anlass zelebriert Stadtpfarrer Georg Birkel um 9 Uhr einen Festgottesdienst in der Adelgundiskapelle. Im Rahmen des Gottesdienstes wird durch das Eintauchen der kleinen silbernen Adelgundis Statue mit ihren im Sockel verborgenen Reliquien das Wasser geweiht. Jeder Gottesdienstbesucher hat die Möglichkeit in mitgebrachten Flaschen sich ein geweihtes Adelgundiswasser mit nach Hause zu nehmen. Nach dem Gottesdienst lädt die Staffelbergklause zum weltlichen Feiern ein. Am Wochenende serviert die Wirtsfamilie Schmitt Hausmacher Brotzeiten, Kaffee mit Hausgebäck und Kirchweihkrapfen.

Das Leben der Adelgundis

Das kleine Gotteshaus auf dem Staffelberg ist der heiligen Adelgundis geweiht, die als merowingische Fürstentochter im siebten Jahrhundert am Niederrhein gelebt hat. Adelgundis wurde um 630 nach Christus in Coulsore geboren. Im christlichen Glauben erzogen, vernahm Adelgundis als junges Mädchen eine Stimme: "Suche dir keinen anderen Bräutigam als den Sohn Gottes!" Adelgundis hegte schließlich den Wunsch einem Kloster beizutreten, jedoch wünschten ihre Eltern eine Verbindung mit dem englischen Königshaus. Als 13-Jährige wurde sie dem Sohn des englischen Königs versprochen. Adelgundis flüchtete kurz vor der Verehelichung in eine unbewohnte Region an der Sambre. Dort lebte sie als Einsiedlerin, bis ihre Eltern ihrem Wunsch nachgaben. Aufgrund ihres inständigen Bittens nahm der heilige Bischof Amand von Maastricht sie 651 in ein Kloster auf.

Nach dem Tod ihrer Eltern verwendete Adelgundis ihr Erbe mit Unterstützung der Bischöfe Amand und Autbertus, um 661 im damaligen Malbodium das Doppelkloster Maubeuge zu gründen.

Adelgundis legte einen Schwerpunkt auf die Kranken- und Armenfürsorge und stiftete dazu ein Hospital. Sie leitete das Kloster als Äbtissin bis zu ihrem Tode infolge einer Krebserkrankung am 30. Januar 684. Vom gläubigen Volk wurde sie schon bald als Heilige verehrt und als himmlische Fürbitterin in Krebskrankheiten, Augenleiden, Fieber und Epilepsie angerufen. Die blühende Fantasie des frommen Mittelalters schmückte ihr Bild schon bald mit einer Fülle schöner Legenden aus, von denen nur noch eine berichtet sein soll. Nachdem ihr bei ihrer Ordenseinkleidung durch die heiligen Bischöfe Amandus und Autbertus das Ordensgewand angelegt war, soll eine weiße Taube erschienen sein, die den auf dem Altar bereitgelegten Kopfschleier ergriff und der Heiligen aufs Haupt setzte. Die Legende will damit zum Ausdruck bringen, dass der Heilige Geist es war, der Adelgundis zu seiner Gottesbraut erkor. gkle