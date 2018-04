Moonlightserenade in Bad Königshofen

Es ist wieder soweit! Die 20. Moonlightserenade - "das Event zum Schuljahrsend'" der Berufsfachschule für Musik und der Musikschule des Landkreises Rhön-Grabfeld geht in diesem Jahr am Donnerstag, 13. Juli, ab 19 Uhr im Hof der Alten Volksschule in Bad Königshofen über die Bühne. Schon traditionell verabschieden sich beide Schulen mit der Moonlightserenade in die Sommerferien und bedanken sich bei ihrem Publikum für den Besuch der vielfältigen Veranstaltungen und Konzerte.

Bandleader Udo Schneider hat seine Big Bands bestens auf den Abend vorbereitet. Die Junior Big Band wird den Abend eröffnen. Diese Nachwuchsgruppe der Kreismusikschule gewinnt bei ihren Auftritten durch ihre unbeschwerte Musizierfreude und ihr hervorragendes Zusammenspiel stets die Herzen der Zuhörer.



Big Band übernimmt

Dann übernimmt die Big Band der Berufsfachschule für Musik mit Jazz und Swing vom Feinsten. Den zweiten Teil des Abends gestaltet die Vocal & Brass Big Band der Kreismusikschule. Die Band hat sich auch überregional schon einen großen Namen gemacht und ist auch in diesem Jahr ein wahrer Magnet für viele ehemalige Musikschüler.

Am späteren Abend wird sich die Rockformation "Sound'a'Holics" der Fachabteilung "Rock-Pop" der Berufsfachschule mit rockig-fetzigen Stücken vorstellen.

Die Moonlight-Serenade wird in bewährter Weise Udo Schneider leiten. Er ist der Bandleader aller drei Big Bands und unterrichtet an der Berufsfachschule für Musik und an der Musikschule des Landkreises Rhön-Grabfeld die Fächer Posaune, Bariton, Tenorhorn, Tuba, Unterrichtsmethodik und die Fachabteilung Rock-Pop. Er ist wie immer der Garant für eine schwungvolle Jazznacht.

Für Speisen und Getränke sorgen die Damen und Herren des Gesangvereins Harmonia Bad Königshofen und des Musikvereins Merkershausen. Bei schlechtem Wetter findet die Moonlightserenade nicht statt. Der Eintritt zur Serenade beträgt 2 Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Regina Vossenkaul