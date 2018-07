Wenn Bürgermeister Harald Hübner mit den Böllerschützen des Schützenvereins "Die alten Treuen" am Samstag, 7. Juli, um 18.30 Uhr das 34. Drossenfelder Straßenfest eröffnet, dann ist wieder beste Stimmung angesagt im revitalisierten Ortskern, entlang der Ledergasse, auf dem Gelände des Bräuwercks und am Markt-und Schlossplatz. Ein großes Musikprogramm und gutes Essen und Trinken - unter anderem von den Neudrossenfelder Vereinen (TSV Neudrossenfeld , TSV Neudrossenfeld Abteilung Volleyball, Akkordeongruppe und Förderverein der Grund- und Mittelschule) organisiert - machen den Besuch wieder zum Vergnügen.Zum Auftakt spielen die "Washboard Bellies" am Samstag am Marktplatz. Im Bräuwerck sorgen "Short & Painless" für Stimmung, während in der Garage Pöhner ein DJ Musik aus den letzten 60 Jahren auflegt.Das Programm am Sonntag, 8. Juli, beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Garten des Bräuwercks mit musikalischer Umrahmung durch die Band "Hauptsache" (bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche statt.) Von 11 bis 13.30 Uhr ist am Marktplatz zum Frühschoppen mit dem Musikverein Neudrossenfeld/Altenplos eingeladen. Alleinunterhalter Rainer Eichner musiziert von 12 Uhr bis 14 Uhr im Bräuwerck und von 15 bis 16.30 Uhr am Marktplatz. Liebhaber automobiler Kostbarkeiten kommen ab 13 Uhr bei einer Ausstellung von Oldtimern der Traktorfreunde Altenplos e.V. (entlang der Schlossmauer und bei der Tierarztpraxis Dr. Nitsch) auf ihre Kosten. Mehrere Tanzauftritte stehen am Sonntagnachmittag im Bräuwerck auf dem Programm. Um 14.30 Uhr treten die Lindauer Tanzmäuse auf, um15 Uhr die Mohrenwäscher Bayreuth und um 15.30 Uhr die Mutter-Kind-Turngruppe. Das Musical "DANKBAR - Zehn Aussätzige werden geheilt" wird um16 Uhr in der Kirche Neudrossenfeld vom Sunshine- und Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinde Neudrossenfeld aufgeführt.Wie immer zum Straßenfest spielen am Sonntagabend ab18 Uhr jede Menge Bands: "TUSH" am Marktplatz, "The Revivals" im Bräuwerck und "Die 3" in der Garage Pöhner.Am Montag, 9. Juli, kann man sich ab 11.30 Uhr bei der Garage Pöhner in der Ledergasse bei musikalischer Begleitung von der Akkordeongruppe Neudrossenfeld mit Sauren Bratwürsten bewirten lassen. Am Nachmittag herrscht Festbetrieb mit Kaffee und Kuchen, ab 18 Uhr gibt es Schaschlikpfanne, und ab18.30 Uhr ist die "Kultveranstaltung" - Karaoke von und mit "DJ Ron" - angesagt. Am Marktplatz sorgt ab 18 Uhr die "Franken-bauer-Band" für einen stimmungsvollen Festausklang.