Nürnbergs schönste Seiten entdecken: 9 spezielle Stadtführungen durch die Frankenmetropole

Nürnberg ist die zweitgrößte Stadt Bayerns und wird von den Franken liebevoll "Närmberch" genannt. Nürnberg hat ein grünes Stadtbild und erhält durch den durchfließenden Fluss Pegnitz das besondere Etwas. Jährlich kommen viele Besucher nach Nürnberg, um die Altstadt mit ihrer historischen Meile und die vielen Baudenkmäler, seinen berühmten Christkindlesmarkt im Winter, das Germanische Nationalmuseum und viele weitere Museen kennenzulernen.

Wer Nürnberg nicht alleine entdecken will, der kann an einer der vielen besonderen Stadtführungen durch Nürnberg teilnehmen und so mit anderen Besuchern die Stadt erkunden. Wir haben für Sie einen Überblick über die schönsten Stadtführungen durch Nürnberg erstellt.

Segway Tour durch die historische Altstadt von Nürnberg

Segways erfahren immer mehr Beliebtheit, denn mit diesem Transportmittel lässt sich ein ganz neues Fahrgefühl erleben. Die Besucher sind damit schneller als zu Fuß unterwegs, können aber trotzdem die Stadt hautnah erleben. Die Altstadt-Tour startet am Cinecitta in Nürnberg und erstreckt sich über die bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Zusätzlich zum Fahrspaß gibt es Interessantes rund um Nürnbergs Geschichte zu erfahren.

Segway Tour über das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg

Diese historische Segway Tour führt die Teilnehmer vorbei an der Kongresshalle, über die Große Straße und hinauf zum Silberbucks. Zusätzlich zum Fahrspaß gibt es Interessantes rund um das Gelände und dessen historischen Hintergrunds zu erfahren.

Stadtführung durch die Nürnberger Altstadt und das Reichsparteitagsgelände

Wer keine Segways mag und Nürnberg klassisch zu Fuß erkunden möchte, kann diese Tour in Erwägung ziehen. Die Teilnehmer schlendern dabei durch die Altstadt und sehen das Rathaus sowie die Kaiserburg. Auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände begeben sie sich auf eine Zeitreise in die düstere Geschichte des Dritten Reiches und erfahren, wie die Stadt heute mit ihrer Vergangenheit umgeht.

Private Brauhaustour und Stadtspaziergang durch Nürnberg

Die Teilnehmer dieser Tour entdecken Nürnberg und zwei seiner Brauereien bei einem Spaziergang durch die mittelalterliche Stadt. Die Tour führt zu Dürerhaus, Kaiserburg und Hauptmarkt, Ort des berühmten Weihnachtsmarktes. Zu probieren gibt es Bier im Barfüsser und im Altstadthof.

Mittelalterlicher Rundgang durch Nürnberg

Diese Tour steht ganz im Zeichen des mittelalterlichen Nürnberg. Die Teilnehmer sehen nicht nur die berühmte Nürnberger Burg, sondern auch die unterschiedlichen Altstadtteile Nürnbergs und können den Geschichten über Albrecht Dürer lauschen.

Kulinarische Stadtführung durch Nürnberg

Bei dieser Führung erwartet die Teilnehmer nicht nur unbekannte Ecken und Orte der Stadt, sondern auch ein kulinarisches Verwöhnprogramm mit allerlei Spezialitäten der lokalen Küche. Sie entdecken auf dieser Genussreise die köstlichen Geheimnisse von Bier bis Weißwurst.

Krimi-Geocaching Tour durch Nürnberg

Krimi-Geocaching ist eine spannende Variante des klassischen Geocachings. Die Teilnehmer nehmen als Polizisten die Ermittlungen auf und lösen einen komplizierten Mordfall. Das Ziel ist es, den Straftäter zu überführen und den Mord zu rekonstruieren. Die Ermittlungsarbeit führt die Teilnehmer kreuz und quer durch Nürnberg.

Crossgolf spielen in Nürnberg

Beim Crossgolfen ist das Loch nicht auf einem Golfplatz, sondern ein Blumenkasten oder ein rostiger Eimer in der Stadt. Beim Crossgolf Parcours-Mix geht es nicht darum, der Schnellste zu sein - hier sind Geschicklichkeit und Ideen gefragt. Wie beim klassischen Golf ist der Spieler und das Team mit der geringsten Anzahl an Schlägen der Sieger.

Private Tour mit ortskundigem Guide durch Nürnberg

Mit einem sachkundigen, ortsansässigen Reiseführer erkunden die Teilnehmer dieser Tour die Nürnberger Altstadt. Zudem erfahren sie alle Insider-Tipps, wie die besten Restaurants, Einkaufsläden und die einfachste Art der Fortbewegung.

Wer noch nach einem Hotel, einer Pension oder einer Ferienwohnung in Nürnberg sucht, findet auf unserer Buchungsseite sicherlich die passende Unterkunft.