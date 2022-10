Markgrafenbrunnen auf dem Marktplatz: bald weg?

Im nördlichen Teil des fränkischen Seenlandes, etwa 20 Kilometer von Nürnberg, liegt die Kreisstadt Roth. Bekannt ist sie vor allem durch den Triathlon-Sport. Die Stadt liegt mit ihren drei Flüssen Roth, Rednitz und Aurach am Wasser. Das zeigt sie auch an ihren bemerkenswerten Brunnen. Drei davon erzählen dir ihre Geschichte.

Ältester Stadtbrunnen muss womöglich umziehen

Seit 1757 steht der Markgrafenbrunnen auf dem Rother Marktplatz. Susy Bergmann +3 Bilder

Der Markgrafenbrunnen auf dem Marktplatz in Roth ist der älteste öffentliche Brunnen der Stadt. An der Spitze der mit Ornamenten und bunten wasserspeienden Köpfen verzierten Brunnensäule sitzt der schwarze Adler.

Bereits 1556 befand sich an gleicher Stelle ein Brunnen, der 1600 durch eine Renaissanceanlage aus Holz ersetzt wurde. 1757 entstand der steinerne Brunnen in seiner jetzigen Form. Die Stadt Roth ließ ihn als Geschenk für den Landesherrn Carl Wilhelm Friedrich bauen. Der Markgraf von Brandenburg-Ansbach (1712 bis 1757) förderte besonders Industrie und Gewerbe, Kunst und Wissenschaft. Unter seiner Regentschaft entstand 1754 auch eine erste Brandschutzversicherung. Die Brunnensäule trägt seine Initialen "CWF".

Im Jahr 2014 musste der Brunnen saniert werden, weil das Brunnenbecken gerissen war. Ein Edelstahlbecken wurde eingebaut. Auch einen neuen Anstrich im ursprünglichen Schwarz, Rot und Gold erhielt der Brunnen in diesem Jahr. Im Oktober 2022 wird nun im Stadtrat diskutiert, den Brunnen vom Marktplatz zu entfernen und woanders aufzustellen. Denn der Rother Marktplatz soll neu gestaltet werden.

Erinnerung an einen Wohltäter der Stadt

Die anmutige Wasserträgerin auf dem Städtler-Brunnen lädt zum Verweilen ein. Susy Bergmann +3 Bilder

Vor der Kauernhofer Brücke über die Rednitz steht, etwas versteckt auf einem kleinen Platz (Bahnhofstrasse 11), der Städtler-Brunnen. Das bronzene Mädchen auf der Brunnensäule hat es schwer, sich neben Stromverteilerkasten und Autoverkehr zu behaupten. Setz dich doch einen Moment auf die Bank hier. Nimm dir Zeit und betrachte dieses bezauberndeJugendstil-Kunstwerk.

Sebald Städtler (1689 bis 1740) war ein Bäckermeister aus Roth. Er nahm als kaiserlicher Proviantverwalter am Feldzug gegen die Türken teil. In seinem Testament vermachte er den größten Teil seines Vermögens der Stadt. Diese sollte es zur Einrichtung eines Altmänner-Spitals verwenden. Das "Städtler-Spital" wurde, wegen der Kriegswirren und anderen Hindernissen, erst 1836 gebaut.

Die Stadt wollte später dem großzügigen Spender ein Denkmal setzen. Doch das scheiterte immer wieder am Geld. Ein langes Ringen um das Denkmal begann ab 1870: Magistratsbeschlüsse, Spendensammlungen, Diskussionen, verworfene Pläne und Brunnentwürfe. Der Kunstbrunnen wurde schließlich 1909 nach einem Entwurf von Prof. Rössner aus Nürnberg aufgestellt. Die Gesamtkosten von etwa 4.500 Mark entsprachen wohl den damaligen finanziellen Möglichkeiten der Stadt. Man stellte eine Silhouette des Brunnens in Originalgröße aus Karton her. Damit erprobte man dann die Wirkung des Brunnens an verschiedenen Orten in Roth und entschied sich schließlich für den Platz an der Kauernhofer Brücke. Damals war hier noch kaum Verkehr und der Brunnen konnte seine Wirkung ungehindert entfalten. Was das Mädchen mit dem Krug allerdings mit Städtler zu tun haben könnte, bleibt wohl ein Geheimnis.

Schauspieler*innen setzen sich selbst ein Denkmal

Der Schlosshofspieler-Brunnen in Roth zeigt Figuren der Commedia dell'arte. Susy Bergmann +3 Bilder

Neben der evangelischen Stadtkirche am Kirchplatz steht der Rother Schlosshofspieler-Brunnen. Dieser moderne Brunnen präsentiert auf seiner marmornen Brunnensäule vier Bronzefiguren aus der Commedia dell’arte: Pantalone, Arlecchino, Colombina und Isabella. Die Commedia dell'arte entstand ab dem 16. Jahrhundert auf Märkten und Plätzen Italiens. Dabei traten feststehende Typenfiguren mit Kostüm und Masken in improvisierten Geschichten auf. Dieses Stegreiftheater war volkstümlich und komödiantisch.

Der Schlosshofspieler-Brunnen wurde vom Künstler Hans Karl Kandel (1946 in Schwabach geboren, lebt und arbeitet in Roth) entworfen. Die Theatergruppe Rother Schlosshofspieler stiftete den Brunnen 2007 anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums. Sie setzten sich damit selbst ein kleines Denkmal. Die Figuren sollen Ähnlichkeit mit einigen der Schauspieler*innen haben.

Die Schlosshofspiele Roth entstanden 1957 aus der "Sing- und Spielschar der evangelischen Jugend Roth". Seitdem finden sie jeden Sommer im historischen Schlosshof des wunderschönen Schloss Ratibor statt. Du kannst hier Klassiker von beispielsweise Shakespeare, Molière oder Kleist, aber auch Boulevardstücke finden.

Fazit

Die drei hier vorgestellten Brunnen sind nur eine kleine Auswahl der Stadtbrunnen Roths: der Markgrafenbrunnen als Ältester in der Stadt, der Städtler-Brunnen als Vertreter der Neuzeit und der Schlosshofspieler-Brunnen aus der Gegenwart. Hier findest du noch mehr Brunnen in Roth.

