In Franken gibt es viele schöne Schlösser und Burgen

Hier finden Sie die Top 10 der historischen Bauten

Im Ausland ist Deutschland nicht nur für gutes Bier und leckere Bratwürste, sondern auch für schöne Burgen und Schlösser bekannt.

Franken kann mehr als nur Bier

Doch gibt es hier nicht nur das bekannte Schloss Neuschwanstein im Allgäu oder das Schloss Nymphenburg in München.

Auch in Franken gibt es viele beeindruckende historische Bauten, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, aber bei denen sich ein Besuch definitiv lohnt.

inFranken.de hat zehn der schönsten Schlösser in der Region herausgesucht.

1. Burg Egloffstein

Auf einem Fels über dem Trubachtal befindet sich die malerische Burg Egloffstein. Das historische Gemäuer ist mit seiner schönen Gartenanlage und dem romantischen Blick über das Tal ein bekanntes Wahrzeichen der Fränkischen Schweiz.

Eine Besichtigung der Burganlage ist für Kleingruppen mit einer vorherigen Anmeldung per E-Mail oder Telefon möglich. Falls Ihnen eine Führung allerdings nicht genug ist und Sie noch tiefer in die Historie rund um die Burg Egloffstein eintauchen wollen, dann gibt es zwei tolle Angebote, die Sie wahrnehmen können: Auf dem Gelände gibt es zwei Ferienwohnungen, in denen Sie mit bis zu sechs Personen in märchenhaftem Ambiente übernachten können. Zudem gibt es die Möglichkeit Kindergeburtstage auf Burg Egloffstein zu feiern. Hier begleitet das historische Burgfräulein Ehrengard die Kinder durch die Burg und bringt ihnen die Geschichte dahinter näher.

Adresse: Rittergasse 80b, 91349 Egloffstein

Rittergasse 80b, 91349 Egloffstein Telefonnummer: 09197 878 0

Weitere Informationen auf der Website.

2. Schloss Virnsberg

Im Landkreis Ansbach in Mittelfranken, mitten im Naturpark Frankenhöhe, befindet sich das Wasserschloss Virnsberg. Die gesamte Anlage hat aber noch viel mehr zu bieten, als nur dieses eine Gebäude: Es gibt viele Anbauten, wie beispielsweise den Ökonomiehof, das Taubenhaus oder auch die Oberburg.

Falls du mehr über das Adelsgeschlecht von Virnsberg und seine privaten Gemache erfahren willst, dann kannst du nach vorheriger Anmeldung per E-Mail oder Telefon eine Besichtigung des etwa 700 Jahre alten Schlosses vereinbaren.

Adresse: Schloßstraße 1-2, 91604 Flachslanden

Schloßstraße 1-2, 91604 Flachslanden Telefonnummer: 089 724 592 04

Weitere Informationen auf der Website.

3. Kaiserburg in Lauf an der Pegnitz

Im 14. Jahrhundert hat Kaiser Karl IV. im Süden der Stadt Lauf auf einer Flussinsel der Pegnitz die bekannte Kaiser- bzw. Wenzelburg gebaut.

In der Burg, die von 3,5 Meter hohen Mauern umgeben ist, kannst du heute noch den Wappensaal, in dem alle Wappen "der Herzöge und Grafen, der Bistümer, der wichtigsten Städte und bedeutenden Geschlechter, die dem Hof angehörten", sowie den Kaisersaal und die Kaiserstubn besichtigen.

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag von 13 bis 16 Uhr

Samstag und Sonntag von 11 bis 16 Uhr

Adresse: Schloßinsel 1, 91207 Lauf an der Pegnitz

Schloßinsel 1, 91207 Lauf an der Pegnitz Telefonnummer: 09123 184 400 0 und 09123 184 400 2

Weitere Informationen auf der Website.

4. Schloss Seehof

Im 17. Jahrhundert wurde in Memmelsdorf das Schloss Seehof nach Plänen von Guiseppe Appiani gebaut. Es diente als Sommerresidenz der Bamberger Fürstbischöfe. Nach einer umfangreichen Sanierung im 20. Jahrhundert können Besucher heute die verschiedenen Räume besichtigen.

Das Schloss Seehof ist nicht nur gut mit dem Auto erreichbar, sondern auch mit dem Fahrrad. Es gibt eine schöne Fahrradtour in Bamberg, bei der du direkt zum Schloss geführt wirst. Die genaue Route findest du hier.

Öffnungszeiten von April bis Oktober:

Dienstag bis Sonntag: 9 bis 18 Uhr

geschlossen: 2. November bis März, 1. Mai, Pfingstmontag, 15. August, 3. Oktober

2. November bis März, 1. Mai, Pfingstmontag, 15. August, 3. Oktober Adresse: Schloss Seehof 1, 96117 Memmelsdorf

Schloss Seehof 1, 96117 Memmelsdorf Telefonnummer: 0951 4095 71

Weitere Informationen auf der Website.

5. Kaiserburg Nürnberg

Die Kaiserburg in Nürnberg ist wohl eine der bekanntesten Burgen in Franken. Das prachtvolle Bauwerk steht seit seinem Bau im Mittelalter für Macht und Einfluss des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation.

Nachdem die Burg im Zweiten Weltkrieg weitestgehend zerstört wurde und in den folgenden Jahren wieder aufgebaut werden konnte, können Besucher heute in den historischen Gemäuern wieder in die Geschichte Nürnbergs eintauchen.

Corona Regeln:

Derzeit werden keine Führungen und Audioguides angeboten. Freie Besichtigungen ohne vorherige Terminvereinbarung sind aber möglich.

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 9 bis 18 Uhr

Adresse: Burg 17, 90403 Nürnberg

Burg 17, 90403 Nürnberg Telefonnummer: 0911 244 659 0

Weitere Informationen auf der Website.

6. Schloss Greifenstein

Auf einem Felsen über der oberfränkischen Gemeinde Heiligenstadt befindet sich das Schloss Greifenstein, das heute noch von den Schenken von Stauffenberg bewohnt wird.

Besucher können bei einer Führung nicht nur einen Einblick in das Leben der Schenken von Stauffenberg bekommen, sondern auch eine umfangreiche Kunst- und Waffensammlung sowie viele Jagdtrophäen bewundern.

Öffnungszeiten:

täglich: 9 bis 11:15 Uhr, 13:30 bis 16:45 Uhr

Adresse: Schloss Greifenstein 1, 91332 Heiligenstadt in Oberfranken

Schloss Greifenstein 1, 91332 Heiligenstadt in Oberfranken Telefonnummer: 09198 423, 0152 098 867 98, 0152 264 740 44

Weitere Informationen auf der Website.

7. Burg Gößweinstein

Im oberfränkischen Landkreis Forchheim steht die mittelalterliche Gipfelburg Gößweinstein. Die etwa elfhundert Jahre alte Burg liegt auf einem steil abfallenden Felsen, von wo aus Besucher einen einzigartigen Blick auf die Gemeinde Gößweinstein haben.

Die Burg wurde in den 1970er-Jahren umfangreich saniert und beherbergt neben einem Museum einen Biergarten, der zu einer leckeren Brotzeit einlädt. In Gößweinstein kannst du aber nicht nur die Burg, sondern auch die bekannte Wallfahrtskirche Basilika Gößweinstein besuchen.

Öffnungszeiten:

Montag & Dienstag: 10 bis 18 Uhr

Mittwoch: Ruhetag

Donnerstag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Adresse: Burgstraße 30, 91327 Gößweinstein

Burgstraße 30, 91327 Gößweinstein Telefonnummer: 09242 299 9891

Weitere Informationen auf der Website.

8. Wasserschloss Mitwitz

Zwischen Kronach und Coburg liegt die beschauliche Gemeinde Mitwitz. Hier gibt es das einzigartige Schloss Mitwitz, das wie im Märchen von einem Wassergraben umgeben ist.

Die Besucher können im Inneren die Privatgemächer der Freiherren von Würtzburg besichtigen. Ein besonderes Highlight ist die historische Führung, die im Vorfeld gebucht werden muss. Hier führt sie historisch gekleidetes Burgpersonal in die Zeit des Würtzburger Adelsgeschlechts zurück.

Führungen (von April bis September):

Samstag: 14:30 Uhr

Sonn- & Feiertage: 11 und 14 Uhr

zusätzliche Führungen (von Juni bis August):

Dienstag: 11 Uhr

Donnerstag: 14 Uhr

Führungen (von Oktober bis März):

Sonn- & Feiertage: 14 Uhr

Adresse: Unteres Schloß 5, 96268 Mitwitz

Unteres Schloß 5, 96268 Mitwitz Telefonnummer: 09261 678 353

Weitere Informationen auf der Website.

9. Schloss Unteraufseß

In Aufseß im oberfränkischen Landkreis Bayreuth befindet sich das Schloss Unteraufseß. Das Schloss liegt auf einem Felsrücken, wodurch Sie einen atemberaubenden Blick auf Aufseß und die fränkische Schweiz haben.

Besucher können heute neben der schlosseigenen evangelischen Kapelle zeitgenössische Einrichtungsgegenstände aus dem 17. Jahrhundert bewundern. Zusätzlich zu den regulären Führungen werden verschiedene Themenführungen angeboten: Es gibt eine historische Führung, bei der die Familiengeschichte der von Aufseß thematisiert wird, eine Führung zu dem bekannten Kunstsammler Hans von Aufseß und eine spezielle Führung für Kinder. Egal, ob du eine reguläre oder eine Themenführung machen möchtest, solltest du immer vorher anrufen, da das Schloss auch oft für Veranstaltungen gebucht wird und daher bestimmte Führungen auch ausfallen können.

Führungen (von April bis Oktober):

täglich: um 11 und 14 Uhr

Adresse: Schloßberg 92, 91347 Aufseß

Schloßberg 92, 91347 Aufseß Telefonnummer: 09198 998 217

Weitere Informationen auf der Website.

10. Schloss Schillingsfürst

Im mittelfränkischen Schillingsfürst befindet sich der ehemalige Familiensitz der Fürsten zu Hohenlohe-Schillingsfürst. In dem Barockschloss im Landkreis Ansbach können Besucher neben eindrucksvollen Jagdtrophäen und Gewehren prachtvolle Familiengemälde und die Privaträume der Fürsten besichtigen.

Besonders eindrucksvoll ist hierbei das Arbeitszimmer des ehemaligen Reichskanzlers Fürst Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst. Aber auch die Außenanlage des Schlosses ist einen Besuch wert. Die Führungen finden dienstags bis sonntags um 12 Uhr, um 14 Uhr und um 16 Uhr statt. Sie können im Anschluss daran noch eine beeindruckende Greifvogelshow auf dem Schlossgelände ansehen.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag: 10:30 bis 17 Uhr

Adresse: Am Wall 14, 91583 Schillingsfürst

Am Wall 14, 91583 Schillingsfürst Telefonnummer: 09868 201, 09868 812

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website.

Falls du diese Schlösser alle schon kennen oder einfach noch mehr besichtigen möchtest, findest du hier das Ergebnis unserer Nutzerumfrage - denn wir haben unsere Leser gefragt, welche die schönsten Burgen und Schlösser in Franken sind.