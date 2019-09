Buchen Sie hier ihr Hotel im Zentrum in Würzburg



Ausgewählte Hotels im Zentrum Würzburg

Würzburg bietet einen Blick auf wunderschöne alte Gebäude wie zum Beispiel die Residenz. Für einen Städtetrip, eine Reise oder einen Wochenendausflug in die Domstaddt ist ein Hotel in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt durchaus sinnvoll. Wir haben eine Auswahl an Hotels zusammengestellt, die sich direkt in Würzburgs Mitte befinden.



Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

1. Best Western Premier Hotel Rebstock: direkt in der Altstadt Das Hotel befindet sich direkt im Stadtzentrum von Würzburg. Das Best Western Premier Hotel Rebstock bietet Gästen eine Mischung aus fränkischer und amerikanischer Tradition. Sämtliche Sehenswürdigkeiten sind nur wenige Gehminuten entfernt. Die hauseigenene Gourmetküche lädt zu extravaganten Abenden ein. Adresse: Neubaustraße 7, 97070 Würzburg

Lage: Würzburg Altstadt, 600 Meter zur Residenz

Preise: Doppelzimmer ab ca. 150 Euro/Nacht



Weitere Infos und Buchung

Neubaustraße 7, 97070 WürzburgWürzburg Altstadt, 600 Meter zur ResidenzDoppelzimmer ab ca. 150 Euro/Nacht 2. City Hotel Schönleber: zentral und ruhig Die schallisolierten Zimmer des City Hotel Schönleber bieten eine ungestörte Nachtruhe und einfachen Zugang zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das prächtige Residenzschloss, der Dom St. Kilian und zahlreiche Museen befinden sich nur unweit entfernt. Den Bahnhof ist nur 5 Gehminuten entfernt. Adresse: Theaterstraße 5, 97070 Würzburg

Lage: Würzburg Altstadt, 200 Meter zum Dom, 600 Meter zur Residenz

Preise: Doppelzimmer ab ca. 100 Euro/Nacht



Weitere Infos und Buchung

Theaterstraße 5, 97070 WürzburgWürzburg Altstadt, 200 Meter zum Dom, 600 Meter zur ResidenzDoppelzimmer ab ca. 100 Euro/Nacht 3. Hotel Alter Kranen: mit Blick auf den Main Dieses Drei-Sterne-Hotel in Würzburg bietet eine tolle Aussicht auf die Mainbrücke und die Festung Marienberg. Die Zimmer bieten teilweise einen direkten Blick auf den Main und die berühmten Rebenhänge Unterfrankens des “Würzburger Stein“. Das Alter Kranen ist ein guter Ausgangspunkt, um die Altstadt von Würzburg zu erkunden. Gleich hinter dem Hotel befindet sich außerdem der Kranenkai. Adresse: Kärrnergasse 11, 97070 Würzburg

Lage: Würzburg Altstadt, 1 Kilometer zum Bahnhof, 500 Meter zum Dom

Preise: Doppelzimmer ab ca. 100 Euro/Nacht



Weitere Infos und Buchung

Kärrnergasse 11, 97070 WürzburgWürzburg Altstadt, 1 Kilometer zum Bahnhof, 500 Meter zum DomDoppelzimmer ab ca. 100 Euro/Nacht 4. Würzburger Hof: Spaziergänge am Mainufer Der Würzburger Hof liegt am Rande der Fußgängerzone und ist nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Das Mainufer lädt zu gemütlichen Spaziergängen ein – die Innenstadt bietet sich für einen Bummel an. Die Residenz, das Juliusspital und der Dom sind in unmittelbarer Nähe gelegen. Adresse: Barbarossaplatz 2, 97070 Würzburg



Lage: Würzburg Zentrum, 300 Meter zum Dom, 700 Meter zur Residenz

Preise: Doppelzimmer ab ca. 125 Euro/Nacht



Weitere Infos und Buchung

Barbarossaplatz 2, 97070 WürzburgWürzburg Zentrum, 300 Meter zum Dom, 700 Meter zur ResidenzDoppelzimmer ab ca. 125 Euro/Nacht 5. Mercure Hotel Würzburg am Mainufer: Wellness und Sightseeing Das direkt am Mainufer gelegene Hotel ist der ideale Ausgangspunkt für Städtereisende. Sämtliche Sehenswürdigkeiten der Stadt sind fußläufig zu erreichen. Auch der Bahnhof ist nur einen Kilometer entfernt. Für Gäste werden zudem eine Wellness-Lounge und eine Sauna angeboten. Adresse: Dreikronenstrasse 27, 97082 Würzburg



Lage: Würzburg Altstadt, direkt am Mainufer, 800 Meter zum Dom

Preise: Doppelzimmer ab ca. 100 Euro/Nacht



Weitere Infos und Buchung

Dreikronenstrasse 27, 97082 WürzburgWürzburg Altstadt, direkt am Mainufer, 800 Meter zum DomDoppelzimmer ab ca. 100 Euro/Nacht



Weitere Unterkünfte in Würzburg können Sie direkt auf unserer Hotelseite buchen



Hier geht es zu den Stadtführungen in Würzburg



Hinweis: Die in diesem Artikel bereitgestellten Buchungs-Links sind sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und dann ein Hotel buchen, bekommen wir eine Provision von einem Kooperationspartner (z. B. Booking.com oder hotel.de). Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.