Hotel in Würzburg - unsere 5 Empfehlungen

Buchen Sie hier Ihr Hotel in Würzburg



Ausgewählte Hotels in Würzburg

Die unterfränkische Stadt Würzburg ist eine der Schönsten in ganz Bayern, denn sie besticht mit einigen großartigen Bauten aus vergangener Zeit, wie etwas dem Dom, der Residenz mit großem Garten oder auch der Alten Mainbrücke. Bis Oktober 2018 gastiert hier die diesjährige Landesgartenschau, welche zahlreiche Pflanzen präsentiert, während unterschiedliche Musikgruppen und Attraktionen die Besucher erfreuen. Die alte Innenstadt lädt zum flanieren und shoppen ein, während ein Spaziergang am Mainufer entlang entspannt. Hier ist eine Reihe an Hotels, die Ihren Aufenthalt in der Residenzstadt angenehm machen.



Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!



1. Best Western Premier Hotel Rebstock – direkt in der Altstadt Das Hotel befindet sich direkt im Stadtzentrum von Würzburg. Das Best Western Premier Hotel Rebstock bietet seinen Gäste eine Mischung aus fränkischer und amerikanischer Tradition. Sämtliche Sehenswürdigkeiten sind nur wenige Gehminuten entfernt. Die hauseigene Gourmetküche lädt zu extravaganten Abenden ein. Adresse: Neubaustraße 7, 97070 Würzburg

Lage: Würzburg Altstadt, 600 Meter zur Residenz

Preise: Doppelzimmer ab ca. 150 Euro/Nacht



weitere Infos und Buchung

Neubaustraße 7, 97070 WürzburgWürzburg Altstadt, 600 Meter zur ResidenzDoppelzimmer ab ca. 150 Euro/Nacht

2. Hotel Wittelsbacher Höh – mit Blick über die Dächer Würzburgs Das Hotel befindet sich auf einem Hügel über Würzburg mit Blick auf die Festung Marienberg.

Das Ringhotel Wittelsbacher Höh wird von einem schönen Gebäude aus dem Jahre 1880 beherbergt und besticht durch eine ruhige Lage und sein historisches Ambiente. In der Nähe des Hotels befinden sich ein Erlebnisschwimmbad, ein Golfplatz, die Weinberge mit Wanderpfaden und der Main-Radweg. Adresse: Hexenbruchweg 10, 97082 Würzburg

Lage: 2 Kilometer in die Innenstadt, 1 Kilometer zur Festung Marienberg

Preise: Doppelzimmer ab ca. 95 Euro/Nacht



weitere Infos und Buchung

Hexenbruchweg 10, 97082 Würzburg2 Kilometer in die Innenstadt, 1 Kilometer zur Festung MarienbergDoppelzimmer ab ca. 95 Euro/Nacht

3. Hotel Grüner Baum – unterhalb der Festung Marienberg Dieses Hotel liegt unterhalb der Festung Marienberg. Die Innenstadt mit Sehenswürdigkeiten wie dem Dom St. Kilian oder der Residenz sind nur wenige Gehminuten entfernt. Nur wenige Kilometer entfernt findet sich der Botanische Garten, die alte Universität oder die S. Oliver-Arena. Adresse: Zeller Strasse 35-37, 97082 Würzburg

Lage: 800 Meter in die Innenstadt, 3 Kilometer zum Botanischen Garten

Preise: Doppelzimmer ab ca. 130 Euro/Nacht



weitere Infos und Buchung

Zeller Strasse 35-37, 97082 Würzburg800 Meter in die Innenstadt, 3 Kilometer zum Botanischen GartenDoppelzimmer ab ca. 130 Euro/Nacht

4. Hotel Fischzucht – ruhig und erholsam Das familiengeführte Hotel befindet sich im Viertel Heidingsfeld, eine 5-minütige Fahrt vom Zentrum von Würzburg entfernt. Die Innenstadt lässt sich mit dem Fahrrad entlang des Main-Radwegs innerhalb von 15 Minuten erreichen. Fahrräder hierfür können auch am Hotel entliehen werden. Ursprünglich war in dem Haus ein Fischereibetrieb mit Ausflugslokal. Geblieben ist davon die typisch fränkische Bauweise und die „Fischzucht“ im Namen. Adresse: Julius-Echter-Straße 15, 97084 Würzburg

Lage: Heidingsfeld, 4 Kilometer in die Innenstadt, 1 Kilometer zum Botanischen Garten

Preise: Doppelzimmer ab ca. 110 Euro/Nacht



weitere Infos und Buchung

Julius-Echter-Straße 15, 97084 WürzburgHeidingsfeld, 4 Kilometer in die Innenstadt, 1 Kilometer zum Botanischen GartenDoppelzimmer ab ca. 110 Euro/Nacht

5. Hotel Melchior Park – Für die Entspannung nach dem Sightseeing Das Hotel, welches direkt neben der alten Universität und dem Landesgartenschaugelände liegt, verfügt über einen Innenpool mit Gegenstromanlage, eine finnische Sauna und Biosauna sowie ein Dampfbad. Ebenso gibt es einen Fitnessraum und einen Ruheraum. Die Nähe zur Innenstadt bietet sich für Stadterkundungen an. Adresse: Am Galgenberg 49, 97074 Würzburg

Lage: Würzburg Zentrum, 2 Kilometer zum Hofgarten, 3 Kilometer zum Bahnhof

Preise: Doppelzimmer ab ca. 120 Euro/Nacht



weitere Infos und Buchung

Am Galgenberg 49, 97074 WürzburgWürzburg Zentrum, 2 Kilometer zum Hofgarten, 3 Kilometer zum BahnhofDoppelzimmer ab ca. 120 Euro/Nacht



Weitere Hotels in Würzburg können Sie direkt auf unserer Hotelseite buchen



Hier finden Sie Stadtführungen durch Würzburg