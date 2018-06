Wellness-Hotels in Franken - Unsere 5 Empfehlungen

Buchen Sie hier Ihr Wellness-Hotel in Franken



Ausgewählte Wellness-Hotels in Franken

In Franken kann man wunderbar Wandern gehen, tolle Städte besichtigen oder eben auch relaxen. Ob in hoteleigenen Pools, Saunalandschaften oder regelrechten Spa-Hotels - Ruhe und Entspannung findet man überall. Und wer gönnt sich nicht gerne mal eine Auszeit vom stressigen Alltag? Hier finden Sie einige Hotels in ganz Franken mit Wellnessangeboten aller Art.



Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über eure Tipps!



1. Dorint Resort & Spa Bad Brückenau residieren wie ein König Dieses Hotel befindet sich in der ehemaligen Residenz von Ludwig I von Bayern und liegt am Rande der Röhn. Besonders das Wasser seiner Heilquellen hat Bad Brückenau als Kurort berühmt gemacht - das Tor zur Rhön steht für Gesundheit und Wellness: Die umliegende Natur lädt ein zum Entschleunigen, zum Wandern, Radfahren und Nordic Walking. Das Vital Spa & Garden verfügt über eine Health-Bar, Innen- und Außenpools, Fitnesseinrichtungen, verschiedene Kurse sowie professionelle Gesundheits- und Schönheitsanwendungen. Das ?Medical Spa? bietet außerdem eine ambulante Kurbehandlung an. Adresse: Heinrich-von-Bibra-Str. 13, 97769 Staatsbad Brückenau

Lage: Landkreis Bad Kissingen, 50 Kilometer nach Schweinfurt, 36 Kilometer nach Fulda

Preise: Doppelzimmer ab ca. 120 Euro/Nacht



2. Kunzmann's Hotel/Spa Kraft ziehen aus der Quelle Deutschlands stärkste Eisenquelle, deswegen früher auch Stahlquelle, heute Balthasar-Neumann-Quelle genannt, wurde 1724 bereits entdeckt. Das Heilwasser enthält außer dem starken Eisenanteil und dem großen Teil weiterer Mineralien ungewöhnlich viel gelöste Kohlensäure. Diese bewirkt bei Trink- und Badekuren eine schnelle Wirkung der Mineralien und der elektrochemischen Reaktionen. Die Stahlbäder haben neben der belebenden und stärkenden Wirkung auch einen höchst angenehmen Prickeleffekt.Die Saunalandschaft des Kunzmann's Hotel lädt mit ihrer finnischen Kelo-Außensauna, Bio-Sauna, Infrarotkabine und Dampfbad zum Entspannen ein. Auch der helle Ruhebereich, der Ozon-Innenpool, Hot-Whirlpool und Fitnessraum bieten jedem Gast eine Flucht aus dem Alltag. Die angebotenen Ayurveda Kuren helfen körperlich und seelisch zur Ruhe zu kommen. Adresse: An der Promenade 6, 97708 Bad Bocklet

Lage: Landkreis Bad Kissingen, Naturpark Bayerische Rhön

Preise: Doppelzimmer ab ca.140 Euro/Nacht



3. Hotel Reiterhof Wirsberg entspannen im Naturpark Frankenwald Die vom Deutschen Wetterdienst zertifizierte hervorragende Luftreinheit und das harmonische Bioklima bürgen für eine naturnahe Erholung. Die Marktgemeinde im Naturpark Frankenwald bietet ein reichhaltiges Freizeit- und Erholungsangebot für alle Generationen. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten in und um Wirsberg laden Besucher aus nah und fern ein. Als ideales Sprungbrett für Ausflüge in die Bierstadt Kulmbach, die Richard-Wagner-Stadt Bayreuth, das Weltkulturerbe Bamberg, die Herzogstadt Coburg, die Frankenmetropole Nürnberg oder nach Tschechien erfreut sich Wirsberg größter Beliebtheit.Das Hotel Reiterhof bietet nicht nur eine tolle Landschaft und stilvoll eingerichtete Zimmer, sondern auch zahlreiche Wellnessspecials. Hier kann man die Seele in Sauna, Dampfbad, Solarium und einem Whirlpool oder bei einer Massage baumeln lassen. Adresse: Sessenreuther Straße 50, 95339 Wirsberg

Lage: Landkreis Kulmbach, 22 Kilometer von Bayreuth entfernt

Preise: Doppelzimmer ab ca.160 Euro/Nacht



4. Best Western Plus Kurhotel an der Obermaintherme die stärkste Thermalsole Bayerns Die historische Stadt am Obermain punktet gleichermaßen mit reicher Geschichte, Sehenswürdigkeiten von Weltrang, einer der schönsten Naturlandschaften im ganzen Land und als Heilbad und Ort der Gesundheit noch dazu mit der wärmsten und stärksten Thermalsole Bayerns. Das luxuriöse 4-Sterne-Wellnesshotel liegt in der Nähe der Mineralquelle im fränkischen Kurort Bad Staffelstein im oberen Maintal. Die Unterkunft verdankt ihren Namen der Nähe zur Obermaintherme. Diese befindet sich direkt neben dem Hotel und ist mit einem Gang mit ihm verbunden. Entspannen lässt es sich im weitläufigen hoteleigenen Spa Vitus und der Therme mit einem Wellnessbereich. Adresse: Am Kurpark 7, 96231 Bad Staffelstein

Lage: Landkreis Lichtenfels, 32 Kilometer nach Bamberg, 5 Kilometer zum Staffelberg

Preise: Doppelzimmer ab ca.180 Euro/Nacht



5. Siebenquell GesundZeitResort Erholung am Weißenstädter See In Weißenstadt finden sich alle Voraussetzungen für die Gesundheit: Ruhe, ein außergewöhnliches Klima und eine einmalige Naturlandschaft. Seit Juni 1975 trägt Weißenstadt die Auszeichnung anerkannter Erholungsort.Der Weißenstädter See liegt am Rand der Stadt. Er ist von allen Seiten zugänglich und bietet viele Freizeitmöglichkeiten wie zum Beispiel ein Beachvolleyball- und ein Basketballfeld. Der durchgehend asphaltierte Seeweg eignet sich zum Inlineskaten und zum Spazierengehen. Der Kurpark und die Landschaft um den See laden zur Entspannung und Erholung ein. Über einen Fußweg gelangen die Gäste des Siebenquell GesundZeitResort zum großen Wellnesscenter. Dort warten eine Poolbar, ein Thermalbad, heiße Quellen und eine Saunawelt mit verschiedenen Saunen sowie Erlebnisduschen. Massagen und Anwendungen können im Voraus gebucht werden. Ebenso besteht die Möglichkeit im Fitnesscenter zu trainieren. Adresse: Thermenallee 1, 95163 Weißenstadt

Lage: Landkreis Wunsiedel, 27 Kilometer nach Bayreuth, 6 Kilometer zum Ochsenkopf im Fichtelgebirge

Preise: Doppelzimmer ab ca.180 Euro/Nacht



