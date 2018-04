Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über eure Tipps!



Beziehungen muss man pflegen. Pärchen-Urlaub oder ein gemeinsamer Wochenendausflug sind deshalb sogar sehr wichtig. Wir verraten, wo sich Pärchen in Franken besonders gut verwöhnen lassen können.In der mittelalterlichen Innenstadt befindet sich das Rothenburger Zollhaus aus dem Jahr 1264. Der dazugehörige Turm beherbergt das Romantik Hotel Markusturm mit Biedermeier-Zimmern, einer Empire-Suite und weiteren stilechten Räumen. Schon seit über 500 Jahren werden hier Reisende aufgenommen. Doppelzimmer sind ab 140 Euro buchbar.In den historischen Gaststuben des Hotels werden hausgebraute Biere und deftiges Essen serviert.Wie im Märchen: In handgeschnitzten historischen Himmelbetten können Paare auf der Burg Colmberg träumen. Im mittelfränkischen Landkreis Ansbach gelegen bietet die Burg wundervolle Ausblicke auf die fränkische Landschaft oder in den mittelalterlichen Burginnenhof.In der Küche erwartet Besucher eine traditionelle fränkische Küche mit frischen Zutaten aus der Region. Extra für die Gäste wird hier der "Schwarzen Ritter" gebraut, eine sehr ursprüngliche, dunkle Bierspezialität der Burg Colmberg. Die Preise beginnen bei 110 Euro für das Doppelzimmer.Das 4-Sterne Romantik Hotel Goldene Traube liegt im Zentrum der Coburger Innenstadt. Das zugehörige Restaurant "Esszimmer" von Steffen Szabo ist seit November 2017 mit einem Michelin Stern ausgezeichnet.Erstmals wurde das Hotel 1585 urkundlich erwähnt. Die Zimmer sind sehr elegant eingerichtet und in drei verschiedenen Kategorien buchbar. Ein Doppelzimmer gibt es ab 122 Euro.Man muss sich auch mal was gönnen! Mit prämierter Küche aus dem Sterne-Restaurant und einem Wellnessbereich mit Finnischer Sauna, Dampfbad, Whirlpool und exklusiven Spa-Behandlungen können sich Paare in Laudensacks Parkhotel richtig verwöhnen lassen.Die Villa aus der Gründerzeit mit Park und Seerosenteich ist eine elegante Adresse im Kurort Bad Kissingen. Ein Doppelzimmer ist ab 78 Euro pro Person erhältlich, mit Halbpension beginnen die Preise bei 120 Euro.Kaiserburg, Fachwerkbauten, Christkindlesmarkt..., wer eine romantische Stadt sucht, die dennoch urbanes Flair mit sich bringt, ist in Nürnberg richtig. Für Übernachtungen bietet sich zum Beispiel das Hotel Elch mitten im Burgviertel an. In dem Fachwerk- und Sandsteinhaus aus dem 14. Jahrhundert lässt sich gut die Zweisamkeit genießen. Die Zimmer sind in unterschiedlichen Stilen eingerichtet, vom romantischen Fachwerk-Apartment mit großen Dachfenstern bis zum modern eingerichteten Loft mit offener Badewanne vor einem riesigen Flachbildschirm.Das Arrangement "Romantik Weekend" mit zwei Übernachtungen im Loft ist ab 219 Euro pro Person buchbar. Doppelzimmer gibt es ab 89 Euro.Im Landkreis Kulmbach finden sich so manche Schätze was Restaurants und Hotels angeht. Einer davon ist das Romantik Posthotel in Wirsberg von Alexander Herrmann.Teil des Hotels ist das mit einem Michelin Stern ausgezeichnete Restaurant des TV-Kochs. Auf "Regionalität und Sensorik" liegt nach eigener Aussage der Fokus in der Küche.Zum Hotel gehören auch ein Schwimmbad mit Sauna und ein Spa. Übernachtung im Doppelzimmer ab 195 Euro inklusive Feinschmeckerfrühstücksbuffet.Volkach im Fränkischen Weinland war schon im Mittelalter ein beliebtes Ziel für Reisende aus Würzburg. Seit 600 Jahren werden im Hotel zur Schwane bereits Gäste empfangen. Im unterfränkischen Landkreis Kitzingen an der Mainschleife gelegen ist der Ort idealer Ausgangspunkt, um die Weinhänge zu erkunden - oder auch die Kunst von Tillmann Riemenschneider und Balthasar Neumann.Zum 4-Sterne Hotel zur Schwane gehört ein eigenes Weingut. Die Zimmer sind nach einzelnen Weinsorten benannt. Besonders edel: Die Suiten "Hoch über den Dächern Volkachs" und die "Riesling”-Suite mit Kachelofen. Die Preise für ein Doppelzimmer beginnen bei 114 Euro.