Lust auf einen spontanen Städtetrip außerhalb Deutschlands? Überraschen Sie Ihren Lieblingsmenschen doch mit einem Wochenende in einer dieser europäischen Großstädte. Wir haben fünf Hoteltipps zusammengestellt.

6 Holywell Lane, Hackney, London EC2A 3ET12 Gehminuten vom Bahnhof Liverpool Street, von dort direkte Verbindung zum Flughafen London-Stansted. 10 Minuten zur Old Street Station, 8 Minuten zum Old Spitalfields Market.ab circa 438 Euro für zwei Nächte im Doppelzimmer

Mit zahlreichen berühmten Sehenswürdigkeiten ist London immer einen Besuch wert. Das citizenM im Szeneviertel Shoreditch verfügt über ein hauseigenes Restaurant, einen Geschenkeladen und Stimmungsbeleuchtung in den Zimmern. Besonders empfehlenswert in der Nähe des Hotels ist der Old Spitalfields Market mit Antiquitäten, Kleidung und Essen aus aller Welt.

Im Winter herrscht in Tschechiens Hauptstadt eine ganz besondere Atmosphäre. Vom Hotel La Fenice erreichen Sie über den Wenzelsplatz schnell die historische Altstadt. Zum Hotel gehört ein italienisches Restaurant, auch in der näheren Umgebung gibt es einige Cafés und Restaurants zu entdecken.

Auf den Spuren von Sissi: Leonardo Hotel in Wien

Wenn Sie Lust haben, den Zauber der Sissi-Filme am eigenen Leib zu erleben – auf nach Wien! Nach dem Besuch in Schloss Schönbrunn und einer romantischen Kutschfahrt wärmen Sie sich am besten in einem der zahlreichen Cafés auf. Vom Leonardo Hotel sind Sehenswürdigkeiten und Museen schnell erreicht. Die Zimmer verfügen über eine Minibar, außerdem steht den Gästen ein Fitnessraum zur Verfügung.