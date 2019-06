Die Hauptreisezeit der Urlaubssaison 2019 steht an. Für alle Sparfüchse hat das Buchungsportal booking.com eine neue Rabattaktion für Hotels gestartet. Die Deals heißen schlicht Urlaubsangebote - und bieten Unterkünfte mindestens 15 Prozent als zum regulären Preis aus.

Auch Hotels aus Deutschland und Franken bieten den Nachlass an, hauptsächlich richtet sich die Aktion aber an Fernreisende. Folgende Highlights gibt es bei den Urlaubsangeboten:

Eine Woche Patong (Thailand) ab 49 Euro

ab 49 Euro Eine Woche Bangkok (Thailand) ab 73 Euro

ab 73 Euro Eine Woche Kuala Lumpur (Malaysia) ab 76 Euro

ab 76 Euro Eine Woche Marrakesch (Marokko) ab 91 Euro

ab 91 Euro Eine Woche Istanbul (Türkei) ab 175 Euro

ab 175 Euro Eine Woche Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) ab 196 Euro

ab 196 Euro Eine Woche Kapstadt (Südafrika) ab 240 Euro

ab 240 Euro Eine Woche Rom (Italien) ab 277 Euro

Mit den Urlaubsangeboten 2019 präsentiert inFranken.de gemeinsam mit dem Buchungsportal booking.com eine Rabattaktion für Hotelbuchungen. Die Osterangebote beinhalten viele tolle Hotel-Schnäppchen mit mindestens 15 Prozent Rabatt für Unterkünfte in Franken, Europa und auf der ganzen Welt, wenn sie bis Freitag, 30. August 2019 gebucht werden. Buchungen für teilnehmende Hotels in Asien sind sogar mindestens 20 Prozent günstiger.

Hotel-Urlaubsangebote: 15 Prozent und mehr Nachlass auf Buchungen Das Buchungsportal booking.com und inFranken.de präsentieren Hotels in Franken, europa- und weltweit zu Schnäppchenpreisen. Noch bis 30. August sind viele Angebote mit reduzierten Preisen zu haben: Mindestens 15 Prozent Rabatt gewähren teilnehmende Hotels, viele davon in Europa, Deutschland und Franken. Teilnehmende Hotels in Asien bieten sogar 20 Prozent Nachlass und mehr

Jetzt Hotel buchen und mindestens 15 % sparen!



Tausende Hotels machen bei den Booking-Urlaubsangeboten 2019 mit - die Details im Überblick

Rabatt-Konditionen: mindestens 15 Prozent Nachlass für Hotelbuchungen weltweit (im Vergleich zum regulären Preis), mindestens 20 Prozent Nachlass für Hotelbuchungen in Asien

Angebotszeitraum: ab sofort und bis Freitag, 30. August 2019

Buchungszeitraum: Juni, July und August 2019

Teilnehmer: Tausende Hotels in Franken, Deutschland, Europa und weltweit

Wichtig für die Urlaubsplanung: Brückentage 2019 - mit wenigen Urlaubstagen möglichst viel Freizeit bekommen

Von Sardinien bis Franken: Eine Auswahl von Hotel-Schnäppchen

Hotel Il Vento e il Mare in Palau (Sardinien) Die italienische Insel Sardinien gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen im Mittelmeer. Mit einer knapp 2000 Kilometer langen Küste, sandigen Stränden und Wanderwegen bietet sie ausreichend Abwechslung. Die Hafenstadt Palau liegt im äußersten Nordosten Sardiniens und beeindruckt vor allem durch seine Granitfelsen an der Küste. Das Aparthotel Il Vento e il Mare im Zentrum des Städtchens ist nur zehn Gehminuten vom Strand entfernt. Adresse: Via po 17, 07020 Palau, Italien

Preise: Preis: 852 Euro pro Woche für 2 Personen im Superior Apartment



Hotel Il Vento e il Mare in Palau- zum Urlaubsangebot

Via po 17, 07020 Palau, ItalienPreis: 852 Euro pro Woche für 2 Personen im Superior Apartment

Hotel on the Promenade in Kapstadt (Südafrika) Vom Tafelberg über den Hafen bis hin zur Gefängnisinsel Robben Island - die südafrikanische Metropole Kapstadt hat zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu bieten. Das Hotel on the Promenade befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hafenviertels und ist nur 50 Meter von der Promenade Sea Point entfernt. Zum Hotel gehören eine Restaurant und eine Bar. Adresse: 11 Arthurs Road, Sea Point, 8005 Kapstadt, Südafrika

Preise: 716 Euro pro Woche für 2 Personen im Deluxe Doppelzimmer



Hotel on the Promenade in Kapstadt - zum Urlaubsangebot

11 Arthurs Road, Sea Point, 8005 Kapstadt, Südafrika716 Euro pro Woche für 2 Personen im Deluxe Doppelzimmer

Adina Apartment Hotel in Nürnberg Für einen Urlaub in Franken eignet sich dessen größte Stadt als idealer Ausgangspunkt: Im Herzen Nürnbergs gelegen ist man Adina Aparment Hotel nicht weit von Hauptmarkt und Kaiserburg entfernt. Zur U-Bahn-Station Opernhaus sind es 450 Meter. Zum Ausstattung des Hotels im Bezirk Mitte gehören unter anderem eine Sauna, ein Fitnesscenter, ein Restaurant und eine Bar. Adresse: Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 1-7, Mitte, 90402 Nürnberg

Preise: 967 Euro pro Woche für 2 Personen im Familienzimmer



Adina Apartment Hotel in Nürnberg - zum Urlaubsangebot

Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 1-7, Mitte, 90402 Nürnberg967 Euro pro Woche für 2 Personen im Familienzimmer

Auch interessant: Wochenendtrips in die schönsten Städte Europas: Unsere 5 Hotel-Empfehlungen

Nicht das Passende für Sie dabei? Jetzt Tausende Hotel-Angebote in Franken, Deutschland und auf der ganzen Welt finden

Auch interessant: Jetzt Jahresurlaub für 2019 buchen - Unsere Hotel-Tipps für die beliebtesten Reiseziele

Hinweis: Die in diesem Artikel bereitgestellten Buchungs-Links sind sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und dann eine Unterkunft buchen, bekommen wir eine Provision von einem Kooperationspartner (z. B. Booking.com oder hotel.de) nach Abschluss des Aufenthalts. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Verfügbarkeit und Preise der Hotels wurden am Erstellungstag des Artikels geprüft für den Angebotszeitraum 29. Juni bis 6. Juli 2019.