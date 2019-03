Die Zeit rund um Ostern ist beliebt für Urlaubsreisen - wegen der Ferien und weil der Frühling in den meisten Touristenregionen noch als Nebensaison gilt und es günstige Angebote gibt.

Hotel-Angebote: Unterkünfte zum Schnäppchenpreis - 20 Prozent und mehr sparen mit den Osterangeboten 2019

Mit den Osterangeboten 2019 präsentiert inFranken.de gemeinsam mit dem Buchungsportal booking.com eine Rabattaktion für Hotelbuchungen. Die Angebote beinhalten viele tolle Hotel-Schnäppchen mit mindestens 20 Prozent Rabatt für Unterkünfte in Franken, Europa und auf der ganzen Welt, wenn sie für die Zeit zwischen 10. April und 6. Mai 2019 gebucht werden. Für Hotels in Asien ist sogar ein Nachlass von über 25 Prozent möglich.

Hotel-Osterangebote bei booking.com Mit inFranken.de und booking.com tausende Hotels in Franken, europa- und weltweit supergünstig buchen: Noch bis 6. Mai sind viele Angebote zu reduzierten Preisen zu haben. Mindestens 20 Prozent Nachlass gewähren teilnehmende Hotels, viele davon in Europa, Deutschland und Franken!

Hotel buchen und mindestens 20% sparen!



Osterangebote für Hotels - die Konditionen auf einen Blick

Rabatt-Konditionen: mindestens 20 Prozent Nachlass für Hotelbuchungen weltweit (im Vergleich zum regulären Preis), mindestens 25 Prozent Nachlass für Hotelbuchungen in Asien

Angebotszeitraum: ab sofort und bis Montag, 6. Mai 2019

Buchungszeitraum: von 10. April bis 6. Mai 2019

Teilnehmer: Tausende Hotels weltweit, darunter viele in Franken, Deutschland und Europa

Wichtig für die Urlaubsplanung: Brückentage 2019 - mit wenigen Urlaubstagen möglichst viel Freizeit bekommen

Von Singapur bis Franken - wir haben eine Auswahl von Hotel-Schnäppchen zusammengestellt:

Orchard Hotel in Singapur Wen es zu Ostern in die Ferne zieht, sollte Singapur in Betracht ziehen. Der Stadtstaat in Südostasien gehört zu den meist besuchsten Städten weltweit. Das Orchard Hotel Singapore liegt direkt an der beliebten Einkaufsstraße Orchard Road. Das Fünf-Sterne-Haus bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, darunter vier gastronomische Einrichtungen, ein Fitnesscenter und einen Außenpool . Adresse: 442 Orchard Road, Orchard, 238879 Singapur

Preise: Preis: 137 Euro für 3 Personen im Premier Zimmer - 1 Doppelbett, 2 Einzelbetten



Orchard Hotel in Singapur - zum Osterangebot

Hotel Cristoforo Colombo in Rom Für Ostern in Rom empfehlen wir das Hotel Cristoforo Colombo. Es liegth im Stadtvierel EUR - Esposizione Universale di Roma - im Süden der italienischen Hauptstadt. Im Hotelrestaurant kommen römische, italienische und internationale Gerichte auf den Tisch. Eine Bushaltestelle mit Anbindung an die U-Bahn-Linie B in Rom befindet sich in der Nähe des Hotels. Adresse: Via Cristoforo Colombo 710, EUR & Garbatella, 00144 Rom, Italien

Preise: 129,60 Euro für 2 Personen



Hotel Cristoforo Colombo in Rom - zum Osterangebot

Hotel dasPaul in Nürnberg Auch im Frühling gibt es in der größten Stadt Frankens viel zu entdecken: Im Herzen Nürnbergs und nur wenige Schritte von Lorenzkirche und Schönem Brunnen entfernt liegt das Hotel zum Paul. Zu seinen Vorzügen zählen ein Restaurant, eine Bar und eine Snackbar. Adresse: Kaiserstrasse 22, 90403 Nürnberg

Preise: ab 96,80 Euro im Classic Doppelzimmer



Hotel dasPaul in Nürnberg - zum Osterangebot

Apart-Hotel FirstBoarding Bayreuth Weniger als einen Kilometer von der Universität entfernt liegt das FirstBoarding Apart-Hotel in Bayreuth. Das Zentrum der Wagnerstadt befindet sich etwa einen Kilometer entfernt. Auch von der A9 aus ist die Unterkunft es schnell zu erreichen. Jedes Zimmer hat einen Essbereich. Gäste loben vor allem die Sonnenterrasse auf dem Dach. Adresse: Nürnberger Straße 32, 95448 Bayreuth

Preise: ab 110 Euro für die Suite



Apart-Hotel FirstBoarding Bayreuth - zum Osterangebot

Hinweis: Die in diesem Artikel bereitgestellten Buchungs-Links sind sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und dann eine Unterkunft buchen, bekommen wir eine Provision von einem Kooperationspartner (z. B. Booking.com oder hotel.de) nach Abschluss des Aufenthalts. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Verfügbarkeit und Preise der Hotels wurden am Erstellungstag des Artikels geprüft für den Angebotszeitraum 4. bis 5. Mai 2019.