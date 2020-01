Jahresurlaub für 2020 buchen: Hotel-Tipps für die beliebtesten Reiseziele

Last Minute oder Frühbucher? Beide Reisetypen haben ihre Vor- und Nachteile. Wer später bucht, hat zwar größtmögliche Flexibilität und kann schnell auf neue Trends reagieren. Dafür muss der Last-Minute-Urlauber in Kauf nehmen, dass das Traumziel ausgebucht ist. Wo Sie am meisten erleben und sehen und am besten erholen können: inFranken.de stellt die Top 10 Reiseziele für 2020 vor.

Jahresurlaub jetzt buchen: Das sind unsere Hotel-Tipps

Entspannter kann sich da der Frühbucher auf seinen Urlaub freuen. Vor allem, wenn er sich am besten jetzt schon mit den möglichen Reisezielen auseinandersetzt. Wer seinen Dienstplan für 2020 schon kennt und seine Urlaubstage frühzeitig anmelden kann, sollte seinen Jahresurlaub möglichst schnell buchen. Denn dann ist die Chance auf den Urlaub im Traumhotel am gewünschten Ort am höchsten.

Aktuelle Untersuchungen haben ergeben, dass es bei den beliebtesten Reisezielen der Deutschen keine großen Überraschungen gibt: Die meisten Befragten planen einen Urlaub im eigenen Land. Geht es ins Ausland, sind Spanien, Italien, die Türkei und Österreich die Favoriten.