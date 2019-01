Last Minute oder Frühbucher? Beide Reisetypen haben ihre Vor- und Nachteile. Wer später bucht, hat zwar größtmögliche Flexibilität und kann schnell auf neue Trends reagieren. Dafür muss der Last-Minute-Urlauber in Kauf nehmen, dass das Traumziel ausgebucht ist.

Jahresurlaub jetzt buchen

Entspannter kann sich da der Frühbucher auf seinen Urlaub freuen. Vor allem, wenn er sich am besten jetzt schon mit den möglichen Reisezielen auseinander setzt. Wer seinen Dienstplan für 2019 schon kennt und seine Urlaubstage frühzeitig anmelden kann, sollte seinen Jahresurlaub möglichst schnell buchen. Denn dann ist die Chance auf den Urlaub im Traumhotel am gewünschten Ort am höchsten.

Aktuelle Untersuchungen haben ergeben, dass es bei den beliebtesten Reisezielen der Deutschen keine große Überraschungen gibt: Die meisten Befragten planen einen Urlaub im eigenen Land. Geht es ins Ausland, sind Spanien, Italien, die Türkei und Österreich die Favoriten.

Hotel für den Jahresurlaub: Unsere Empfehlungen

inFranken.de hat eine Auswahl von beliebten Reisezielen mit entsprechenden Hotel-Tipps für Sie zusammengestellt.

Strand-Hotel Lobbe auf Rügen Die Ostsee-Insel Rügen gehört zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Das Strand-Hotel Lobbe liegt direkt am Weg zum Sandstrand. Es bietet unter anderem eine Sauna und einen Whirlpool im Freien und liegt nur drei Kilometer vom Ostseebad Göhren entfernt. Weiterer Pluspunkt: Das Hotel bietet Leihfahrräder an, auf denen die Insel erkundet werden kann Adresse: Lobbe 22, 18586 Lobbe, Deutschland

Preise: Preis: ab ca. 1313,20 Euro für 14 Nächte im Doppelzimmer



Hotel Cavallino Bianco in Cavallino-Treporti Wer an Kultur und Badespaß in Italien gleichermaßen interessiert ist, sollte einen Urlaub in Cavallino-treporti in Venetien in Betracht ziehen: Von dort sind es nur wenige Kilomter nach Venedig und 15 Autominuten nach Jesolo. Wir empfehlen das Hotel Cavllino Bianco, das nur 50 Meter vom Meer entfernt liegt. Dort befindet sich der hoteleigene Privatstrand. Bequem erreichbar von Cavallino-Treporti aus sind bekannte Städte wie Verona, Vincenza und Padua. Adresse: Via Fausta 304, 30013 Cavallino-Treporti, Italien

Preise: ab ca. 1181,60 Euro für 14 Nächte im Doppelzimmer



Hotel Moré in Alcúdia Mallorca ist ein Klassiker unter den Reisezielen der Deutschen. Aber es muss nicht immer Ballermann sein - auch der Rest der Insel hat reizvolle Orte zu bieten. Zum Beispiel das im Norden gelegene Alcúdia ist bekannt für seine Playa de Alcudia und die Playa Muro. Direkt am Strand liegt das Hotel Moré. Es bietet neben einer Sonnenterrasse mit Liegenstühlen auch einen Garten mit Außenpool. Adresse: Tirant Lo Blanc, 8, 07400 Alcúdia, Spanien

Preise: ab ca. 1713,70 Euro für 14 Nächte im Zweibettzimmer



Hotel Kleopatra in Alanya Alanya an der türkischen Riviera ist eine der Top-Adressen für Badeurlaub in der Türkei. Das Hotel Kleopatra befindet sich nur 100 Meter vom gleichnamigen Strand entfernt, bis zum Stadtzentrum mit seinen Restaurants und Geschäften sind es 300 Meter. Im hoteleigenen Restaurant tun ein türkischer und ein dänischer Küchenchef alles dafür, dass sich die Gäste auch in kulinarischer Hinsicht wohl fühlen. Adresse: Ataturk Caddesi Hacihamdi Sokak 17, 07400 Alanya, Türkei

Preise: Preis: ab ca. 448 Euro für 14 Nächte im Doppel- oder Zweibettzimmer



Tui Blue Pulse in Schladming Nicht nur für Wintersportfreunde ist Schladming in der Steiermark/Österreich eine Reise wert. Im Sommer bietet sich der Ort als Ausgangspunkt für Wanderungen, Radtouren oder Mountainbiking an. Das moderne Hotel Tui Blue Pulse punktet mit einen Wellnessbereich, der mehrere Saunen umfasst, sowie einer Sky-Sauna. Von dort aus genießen die Gäste einen Panoramablick auf das Dachsteinmassiv. Adresse: Coburgstraße 54, 8970 Schladming, Österreich

Preise: ab ca. 1651,60 Euro für 14 Nächte im Doppelzimmer



Sämtliche Hotels auf dieser Seite sind eine Auswahl unserer Redaktion. Sie haben weitere Tipps für uns? Wir freuen uns über Ihre Anregungen in den Kommentaren. Verfügbarkeit und Preise der Hotels wurden am Erstellungstag des Artikels geprüft für den Angebotszeitraum 3. bis 17. August 2019.

