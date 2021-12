Early 2022 Deals: Buchungsspezialist booking.com startet Rabattaktion für Hotels

Buchungsspezialist booking.com startet Rabattaktion für Frühbucher-Rabatt von mindestens 15 Prozent für Aufenthalte im ersten Quartal 2022

für Aufenthalte Aktion gilt ab sofort und bis 31. März 2022

Umfrage zum Jahresurlaub 2022 trotz Corona: Mehr als die Hälfte der Deutschen will ins europäische Ausland oder in die Ferne

trotz Corona: will ins europäische Ausland oder in die Ferne Touristen fühlen sich wieder sicherer

Malediven sind mit Abstand das liebste Fernreiseziel

Reise-Angebote zum Jahresbeginn 2022: Jetzt Urlaub buchen und mindestens 15 Prozent sparen

Im kalten Winter packt viele Menschen das Fernweh. Da kommt eine neue Rabattaktion von booking.com gerade recht: Die Buchungsspezialisten haben die "Early 2022 Deals" ausgerufen, die nahtlos an die kürzlich abgelaufene Black-Friday-Aktion anknüpfen. Wer schon weiß, wo er im ersten Quartal 2022 Urlaub macht, sollte sich die Aktion genauer anschauen - ausgewählte Unterkünfte bieten einen Booking-Rabatt mit einer Ersparnis ab 15 Prozent an.

Im Gegensatz zu den Black-Friday-Angeboten hat das Buchungsportal den Angebotszeitraum diesmal deutlich verlängert. Er läuft bis 31. März 2022. Damit sind die Early Deals sowohl für die kurz- als auch für die mittelfristige Reiseplanung interessant. Sie gelten übrigens sowohl für Aufenthalte in Deutschland und Europa, aber auch für weltweite Reiseziele.

Wer sich also sicher ist, in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 einen Urlaub verbringen zu wollten, sollte sich die Hotel-Schnäppchen genauer ansehen. Hier geht es zur Übersichtsseite mit den Early-2022-Deal-Angeboten von Booking*.

Frühbucher-Aktion: So funktionieren die Early 2022 Deals

Neues Jahr, neue Reisen: Die Konditionen der Early-Deals im Überblick

Der Rabatt von mindestens 15 Prozent gilt für ausgewählte Unterkünfte und wird auf den ursprünglichen Preis eines Zimmers exklusive Steuern, Abgaben und zusätzlichen Gebühren angewendet.

gilt für ausgewählte Unterkünfte und wird auf den ursprünglichen Preis eines Zimmers exklusive Steuern, Abgaben und zusätzlichen Gebühren angewendet. Gebucht werden kann ab sofort und bis Donnerstag, 31. März 2022 .

und . Wichtig: Die Rabatte gelten für Aufenthalte im Zeitraum zwischen 1. Januar 2021 bis einschließlich 31. März 2022.

Unser Tipp: Booking.com präsentiert auf der Startseite seiner neuen Kampagne mehrere Empfehlungen für Übernachtungen in Deutschland - der Rabatt gilt aber auch für unzählige internationale Reiseziele. Bei den Suchergebnissen nach dem gewünschten Urlaubsort solltest du auf den Hinweis "Angebot zum Jahresbeginn 2022" achten.

Jahresurlaub 2022 trotz Corona: Mehr als die Hälfte der Deutschen zieht es ins europäische Ausland oder in die Ferne

Die Deutschen wollen auch 2022 einen entspannten Jahresurlaub genießen - und bevorzugen dabei Reisen ins europäische (44 Prozent) oder sogar weltweite Ausland (39 Prozent). Hoch im Kurs stehen bei der Urlaubsplanung Länder wie Griechenland, Spanien oder Italien.

Grafik Jahresurlaub 2022 trotz Corona Jahresurlaub 2022 trotz Corona: Laut einer Umfrage zieht es mehr als die Hälfte der Deutschen es ins europäische Ausland oder in die Ferne. /Grafik: DER Touristik Online GmbH (obs)

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstitutes Insa-Consulere im Auftrag des Frankfurter Touristikunternehmens Dertour, das die Reiseanalyse in einer Pressemitteilung veröffentlicht hat. Hierzu hatte die Meinungsforscher im Zeitraum von 12. bis 15. November 2021 eine bevölkerungsrepräsentative Auswahl von 1000 Personen zum Thema "Urlaubsreisen 2022" befragt.

Demnach ist das Interesse an weltweiten Reisezielen bei den 25- bis 34-Jährigen besonders groß: Mehr als die Hälfte dieser Altersgruppe kann sich 2022 eine Reise in die Ferne vorstellen. Für knapp jeden vierten Befragten in diesem Alter kommen dabei exotische Reiseziele wie etwa Dubai (22 Prozent), die Malediven und Thailand (je 15 Prozent) infrage.

Mehr als jeder Dritte fühlt sich bei Jahresurlaub sicherer als 2021

Ein Großteil der Deutschen sehnt sich also trotz anhaltender coronabedingter Einschränkungen nach fernen Destinationen. Dabei hat über ein Drittel der Befragten ein höheres Sicherheitsgefühl beim Reisen als noch 2021. Rund 47 Prozent der Befragten fühlen sich im Hinblick auf eine Reise genauso sicher wie im Vorjahr.

Die Gründe für dieses Sicherheitsgefühl sind vielfältig: Mehr als die Hälfte verlässt sich auf die eigene Impfung, 45 Prozent vertrauen auf den Impfschutz anderer. 28 Prozent vertrauen auf die Corona-Maßnahmen am jeweiligen Urlaubsort.

Die Umsetzung von Corona-Maßnahmen vor Ort (40 Prozent) und eine unkomplizierte Rückreise im Coronafall (47 Prozent) sind wichtige Kriterien bei der Wahl des Reiseziels. Das wichtigste Argument ist jedoch: der Preis (61 Prozent).

Frühbucher-Angebote stehen hoch im Kurs

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass laut der Umfrage 60 Prozent der Deutschen an Frühbucher-Angeboten interessiert sind - und 70 Prozent dabei die Chance nutzen wollen, bares Geld zu sparen.

Je früher die Buchung, desto länger die Vorfreude auf die ersehnte Reise: Jeder vierte Deutsche ist an Frühbucher-Angeboten vor allem interessiert, um dem Urlaub möglichst lange entgegenzufiebern. 16 Prozent der Befragten bevorzugen, sich frühzeitig mit ihrer Buchung auseinanderzusetzen - 14 Prozent hingegen passen sich bei der Urlaubsplanung eher der aktuellen Situation an.

Während jeder Zehnte der 55- bis 64-Jährigen am liebsten beim selben Anbieter bucht, steht über alle Altersgruppen hinweg vor allem die Suche nach dem günstigsten Preis im Fokus, erklären die Reiseexperten von Dertour.

Reiselust im Winter steigt weiter: Inseln in Südeuropa und Westafrika gefragt

Dass die Deutschen aktuell in Reiselaune sind, bestätigt auch Stefan Baumert von Reiseanbieter Tui. "Der Nachholbedarf beim Urlaub ist ungebrochen hoch. Für geimpfte und genesene Urlauber haben sich in den vergangenen Wochen viele neue Reiseoptionen aufgetan", sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung von Tui. "Anders als im vergangenen Winter können derzeit fast alle Flugziele wieder bereist werden. Die Wintersaison hat entsprechend Fahrt aufgenommen", so Baumert. Urlauber hätten sich ein Stück weit an die neue Normalität des Reisens gewöhnt. Es gehöre mittlerweile zum Alltag, sich zu registrieren oder testen zu lassen, Impfnachweise vorzuzeigen oder sich vor Reiseantritt über Einreisebestimmungen zu informieren.

"Die Nachfrage ist weiterhin kurzfristig, aber wir sehen, dass während der trüben Tage zu Hause der Wunsch nach Sonne und Strand stetig steigt und es Urlauber in den Süden zieht", so Baumert. Spitzenreiter im Winter bleiben die Kanarischen Inseln. Lieblingsinsel ist Fuerteventura, gefolgt von Gran Canaria, Teneriffa und Lanzarote.

Großes Potential und erhebliche Nachholeffekte sieht Tui im Winter auch für Reisen ans Rote Meer. In Ägypten sind Nilkreuzfahrten von Luxor bis Assuan wieder möglich. Die Kapverdischen Inseln sind dagegen für viele Deutsche noch ein Geheimtipp. Sie punkten als Sonnenziel mit exzellenten Stränden sowie guten Surf-, Tauch- und Wanderbedingungen. Die Inseln Sal und Boa Vista sind absolute Aufsteigerziele in diesem Winter, verrät Tui in einer Pressemitteilung.

Wintertrend Strand und Exotik: Die Top 10 der Fernreise-Urlaubsziele

Einige Fernreise-Destinationen, wie beispielsweise die Malediven, waren nie lange geschlossen, so Tui. Andere ferne Destinationen, wie die USA, haben gerade wieder geöffnet oder öffnen Anfang nächsten Jahres, wie beispielsweise Australien und Neuseeland.

"Die Malediven sind mit Abstand das liebste Fernreiseziel der deutschen Tui-Gäste und haben ihr Vor-Corona-Niveau bereits wieder erreicht", erklärt der Reiseanbieter.

Das sind die Top-10-Fernstreckenziele der Tui-Gäste:

Malediven Dominikanische Republik Vereinigte Arabische Emirate Mexiko USA Mauritius Thailand Seychellen Tansania Kuba

