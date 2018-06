Übernachtung im Kulmbacher Land: 5 Hotels in der Umgebung von Kulmbach

Buchen Sie hier Ihr Hotel in der Umgebung Kulmbach



Ausgewählte Wellness-Hotels in der Umgebung Kulmbach



Die Kulmbacher Umgebung bietet viel Abwechslung. Wandern, Wellness und gut Essen: Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Gleichzeitig ist es nicht weit um nach Kulmbach zu fahren und die Geburtsstadt von Thomas Gottschalk zu besuchen.



Diese Unterkünfte sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

1. Romantik im Hotel-Restaurant Bergmühle Direkt am Ufer des Roten Mains befindet sich das romantische Hotel-Restaurant Bergmühle in Neudrossenfeld. Das Hotel ist eine Mischung aus verschiedenen Epochen und bietet einen idyllischen Rückzugsort. Frühstücken kann man jeden morgen auf der Terrasse umgeben von der Natur. In der Umgebung kann man verschiedenen Aktivitäten nachgehen, wie Wandern oder Radfahren. Adresse: Bergmühlgasse 2, 95512 Neudrossenfeld

Lage: 13,9 Kilometer nach Kulmbach

Preise: Doppelzimmer ab ca. 95 Euro/Nacht



weitere Infos und Buchung

Bergmühlgasse 2, 95512 Neudrossenfeld13,9 Kilometer nach KulmbachDoppelzimmer ab ca. 95 Euro/Nacht

2. Hotel Reiterhof- Wellness und Gourmet Das familiengeführte Hotel Reiterhof in dem Kurort Wirsberg bietet eine große Auswahl an Wellnesseinrichtungen, eine Gourmetküche und einen Panoramablick auf den Frankenwald.Die Küche bietet sowohl traditionelle fränkische Gerichte, als auch Haute Cuisine. Auch Gäste, die gerne wandern, sind hier versorgt. In der Nähe des Hotels gibt es verschiedene Wanderwege und Langlaufloipen des Fichtelgebirges. Adresse: Sessenreuther Straße 50, 95339 Wirsberg

Lage: 16,7 Kilometer nach Kulmbach

Preise: Doppelzimmer ab ca. 155 Euro/Nacht



weitere Infos und Buchung

Sessenreuther Straße 50, 95339 Wirsberg16,7 Kilometer nach KulmbachDoppelzimmer ab ca. 155 Euro/Nacht

3. Residieren im Schloss Thurnau Das Schloss aus dem 13. Jahrhundert liegt im historischen Zentrum von Thurnau, am Rande der Fränkischen Schweiz. Das Schloss gehört zu den größten und kunsthistorisch wertvollsten Schlossanlagen in Franken. Architektonisch enthält es Elemente aus nahezu jeder Epoche der fränkischen Kunstgeschichte. Jeder, der Lust auf Radfahren oder Wandern hat, kann sofort loslegen. Für Gäste, denen eher nach Golf ist, befindet sich drei Kilometer weiter eine Golfanlage. Adresse: Marktpl. 1, 95349 Thurnau

Lage: 12,2 Kilometer nach Kulmbach

Preise: Doppelzimmer ab ca. 104 Euro/Nacht



weitere Infos und Buchung

Marktpl. 1, 95349 Thurnau12,2 Kilometer nach KulmbachDoppelzimmer ab ca. 104 Euro/Nacht

4. Familiäre Gastlichkeit im Landgasthof Friedrich Das Schloss aus dem 13. Jahrhundert liegt im historischen Zentrum von Thurnau, am Rande der Fränkischen Schweiz. Das Schloss gehört zu den größten und kunsthistorisch wertvollsten Schlossanlagen in Franken. Architektonisch enthält es Elemente aus nahezu jeder Epoche der fränkischen Kunstgeschichte. Jeder, der Lust auf Radfahren oder Wandern hat, kann sofort loslegen. Für Gäste, denen eher nach Golf ist, befindet sich drei Kilometer weiter eine Golfanlage. Adresse: Kulmbacher Str. 2, 95367 Trebgast

Lage: 12,2 Kilometer nach Kulmbach

Preise: Doppelzimmer ab ca. 50 Euro/Nacht



weitere Infos und Buchung

Kulmbacher Str. 2, 95367 Trebgast12,2 Kilometer nach KulmbachDoppelzimmer ab ca. 50 Euro/Nacht

5. Sterneküche im Posthotel des Sternekochs Alexander Herrmann Das familiengeführte Hotel befindet sich in einem historischen Gebäude in der Gemeinde Trebgast im Frankenwald. Die Zimmer sind modern eingerichtet und die Küche serviert traditionelle, fränkische Speisen. Das Fleisch, das serviert wird, wird direkt im Ort verarbeitet. Der Gasthof befindet sich in der Nähe eines Badesees und mehrerer Tennisplätze. Durch den Frankenwald führen verschiedene Wanderwege. Adresse: Marktpl. 11, 95339 Wirsberg

Lage: 130 Meter zum Rathausplatz in Wirsberg

Preise: Doppelzimmer ab 195 Euro/Nacht



weitere Infos und Buchung

Marktpl. 11, 95339 Wirsberg130 Meter zum Rathausplatz in WirsbergDoppelzimmer ab 195 Euro/Nacht

Weitere Hotels in Franken finden sie hier