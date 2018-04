Übernachtung in Kulmbach: 10 Unterkünfte in Kulmbach und Umgebung

Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!



Die Stadt, an der der Rote und der Weiße Main zusammenfließen, über der eine imposante Burg thront und in der der Mönchshof seit 600 Jahren die fränkische Braukultur pflegt: Ob man den Heimatort von Thomas Gottschalk nun besucht, weil man die Sehenswürdigkeiten besichtigen will, bei der Kulmbacher Sternfahrt dabei ist oder am Main ein paar Wanderungen unternehmen möchte, für jeden Besucher ist was dabei. Wir haben eine Auswahl an verschiedenen Unterkünften für einen angenehmen Aufenthalt zusammengestellt.In der Altstadt von Kulmbach, zehn Minuten von der Plassenburg entfernt, befindet sich das familiengeführte Hotel Kronprinz mit frisch renovierten Zimmern. Morgens können sich die Gäste man an einem umfangreichen Frühstücksbuffet bedienen. Die fränkische Küche und das Kulmbacher Bier kann man in mehreren nah gelegenen Restaurants in der Altstadt probieren.Das traditionelle fränkische Hotel ist drei Kilometer vom Kulmbacher Zentrum entfernt. Das Frühstück kann im im Landhausstil eingerichteten Restaurant oder auf der Terrasse verzehrt werden. Zur Erholung stehen die hauseigenen Sauna und der Indoor Schwimmbereich zur Verfügung. Es ist zudem erlaubt seinen Hund mitzubringen.Direkt am Marktplatz, mitten in der Altstadt, liegt das kleine mittelalterliche, familiengeführte Hotel Weißes Ross. Das Hotel ist komplett neu renoviert. Die Gäste können bis zum Hotel vorfahren und in direkter Umgebung parken. Auch Hunde sind erlaubt. Morgens wird ein ausgiebiges Frühstück mit Lebensmitteln aus einer benachbarten Metzgerei und Bäckerei angeboten.Das KU Hotel nennt sich zwar Hotel, funktioniert aber eher wie eine Ferienwohnung. Die Unterkunft wurde im Dezember 2017 neu eröffnet und hat keinen klassischen Rezeptionsbetrieb. Das preiswerte Hotel ist etwa vier Kilometer vom Zentrum in Kulmbach entfernt. Es unterscheidet sich in einem Aspekt von "klassischen" Hotels. Im KU ist jedes Zimmer mit einer eigenen Küche und Kochutensilien ausgestattet und bietet somit die Möglichkeit der Selbstversorgung.Die historische Villa Plassenburg bietet geräumige Ferienwohnungen in ruhiger Lage. Haustiere sind erlaubt. Außerdem gibt es eine Terrasse, auf der auch ein Grill zur Verfügung steht. In der Küche gibt es einen Geschirrspüler, einen Backofen und eine Kaffeemaschine. Die Altstadt und Schloss Plassenburg sind nur 10 bis 15 Gehminuten entfernt. Es bieten sich auch verschiedene Aktivitäten wie Wandern, Angeln oder Golfen an.Direkt am Ufer des Roten Mains befindet sich das romantische Hotel-Restaurant Bergmühle in Neudrossenfeld. Das Hotel ist eine Mischung aus verschiedenen Epochen und bietet einen idyllischen Rückzugsort. Frühstücken kann man jeden morgen auf der Terrasse umgeben von der Natur. In der Umgebung kann man verschiedenen Aktivitäten nachgehen, wie Wandern oder Radfahren. Auch Kulmbach ist nur 13 Kilometer entfernt.Im Landkreis Kulmbach finden sich so manche Schätze was Restaurants und Hotels angeht. Einer davon ist das Romantik Posthotel im Luftkurort Wirsberg von Alexander Herrmann.Teil des Hotels ist das mit einem Michelin Stern ausgezeichnete Restaurant des TV-Kochs, das einen Fokus auf regionale Küche legt. Das gehobenere Romantik Hotel überzeugt durch eine moderne Innenarchitektur. Zum Hotel gehören auch ein Schwimmbad mit Sauna und Spa.Das Schloss aus dem 13. Jahrhundert liegt im historischen Zentrum von Thurnau, am Rande der Fränkischen Schweiz. Das Schloss gehört zu den größten und kunsthistorisch wertvollsten Schlossanlagen in Franken. Architektonisch enthält es Elemente aus nahezu jeder Epoche der fränkischen Kunstgeschichte.Jeder, der Lust auf Radfahren oder Wandern hat, kann sofort loslegen. Für Gäste, denen eher nach Golf ist, befindet sich drei Kilometer weiter eine Golfanlage. Für die, die Sehenswürdigkeiten vorziehen, sind Kulmbach und Bayreuth nur ein paar Kilometer entfernt.Das familiengeführte Hotel befindet sich in einem historischen Gebäude in der Gemeinde Trebgast im Frankenwald. Die Zimmer sind modern eingerichtet und die Küche serviert traditionelle, fränkische Speisen. Das Fleisch, das serviert wird, wird direkt im Ort verarbeitet.Der Gasthof befindet sich in der Nähe eines Badesees und mehrerer Tennisplätze. Durch den Frankenwald führen verschiedene Wanderwege. Für Stadtbesucher liegt Kulmbach nur 12 Kilometer und Bayreuth 15 Kilometer entfernt.Die Jungendherberge wurde 2013 komplett renoviert und modernisiert. Das Haus steht sämtlichen Jugendgruppen offen, es dient nicht nur als klassische Jugendherberge. Musik- und Sportfreizeiten oder Familienaufenthalte sind hier ebenfalls möglich. Der Übernachtungstrakt ist barrierefrei. Das Haus verfügt außerdem über eine kleine Fahrradwerkstatt und vermietet für Tagesausflüge auch Räder an seine Gäste.