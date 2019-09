Trotz Schwangerschaft Urlaub machen: Babymoon-Hotels erfreuen sich immer größerer Beliebtheit

Ein Babymoon eignet sich für werdende Eltern, die noch einmal eine Auszeit zu zweit vor der Geburt genießen wollen. Dabei sollen natürlich die besonderen Bedürfnisse während der Schwangerschaft berücksichtigt werden. Da weite Entfernung vor allem in den letzten Monaten der Schwangerschaft sehr anstrengend sein können, haben wir für Sie einige Hotels in Franken herausgesucht, die sich wunderbar für einen Urlaub in der Schwangerschaft eignen.

"Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!"

1. Verwöhnungsprogramm für werdende Mütter: Kunzmann’s in Bad Bocklet Das Hotel überzeugt mit seiner Vielfalt an Erholungsmöglichkeiten. So wird auf eine moderne und leichte Kulinarik wert gelegt, ermöglicht Spaziergänge im eigenen Park und bietet ein großes Wellnessprogramm an. Vor allem ins Auge sticht dabei, dass Babymoon-Wellnessangebot ausgerichtet für die Bedürfnisse von Schwangeren. Sogar eine sanfte Ganzkörpermassage ist mit dabei. Adresse: An der Promenade 6, 97708 Bad Bocklet

Lage: Der Wildpark Klaushof ist circa 10 Kilometer entfernt

Preise: ab circa 102 Euro



2. Wohltuende Schwangerschaftsmassage erleben: Siebenquell® GesundZeitResort in Weißenstadt Das Wellnesshotel liegt mitten im Naturpark des Fichtelgebirges und bietet viele Möglichkeit für ausgedehnte und ruhige Naturerlebnisse, ob spazieren oder picknicken. Im Beauty und Spa des Hotels wird extra für werdende Mütter eine wohltuende Schwangerschaftsmassage angeboten. Adresse: Thermenallee 1, 95163 Weißenstadt

Lage: Der Weißenstädter See ist nur 300 Meter entfernt

Preise: ab circa 120 Euro



3. Den Frankenwald genießen: Hotel Reiterhof in Wirsberg Urlaub mitten im schönen Frankenwald. Das Hotel hat eine breite Palette an Entspannungmöglichkeiten, wie einen mediterranen Wellnesbereich, Ayurveda-Behandlungen, Moorbäder und viele mehr . Adresse: Sessenreuther Str. 50, 95339 Wirsberg

Lage: Der Trebgastsee liegt in circa 10 Kilometer Entfernung

Preise: ab circa 102 Euro



4. Schwangerschaftsmassage im Wellnessbereich: Hotel Forsthaus Nürnberg Süd Urlaub mitten im schönen Frankenwald. Das Hotel hat eine breite Palette an Entspannungmöglichkeiten, wie einen mediterranen Wellnesbereich, Ayurveda-Behandlungen, Moorbäder und viele mehr . Adresse: Zum Vogelsang 20, 90768 Fürth

Lage: Das Stadttheater ist circa 3 Kilometer entfernt

Preise: ab circa 94 Euro



Auch Thermen eignen sich für eine Erholung während der Schwangerschaft. Wir haben für Sie einige Thermen in Franken zusammengefasst, vielleicht ist eins direkt in ihrer Nähe?

"Hinweis: Die in diesem Artikel bereitgestellten Buchungs-Links sind sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und dann eine Unterkunft buchen, bekommen wir eine Provision von einem Kooperationspartner (z. B. Booking.com oder hotel.de) nach Abschluss des Aufenthalts. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis."