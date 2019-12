Preiswert übernachten: Tipps für Ferienwohnungen in Schweinfurt und Umgebung

Schweinfurt ist nicht zuletzt als Industrie- und Hochschulstadt bekannt. Die drittgrößte Stadt Unterfrankens hat aber auch kulturell einiges zu bieten: Schöne Ausflugsziele sind unter anderem das Museum Georg Schäfer, die Kunsthalle, das Stadttheater oder der Wildpark an den Eichen.

Wenn Sie bei Ihrem Aufenthalt nicht auf die Vorzüge einer eigenen Wohnung verzichten möchten, empfehlen wir Ihnen diese 5 Ferienwohnungen und Apartments in Schweinfurt und Umgebung:

Diese Unterkünfte sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

Die 63 Quadratmeter große Ferienwohnung Arenz bietet ihren Gästen drei helle Zimmer im modernen Landhausstil, sowie eine voll ausgestattete Küche und einen Sitzbereich im Garten. Da die Wohnung ein wenig außerhalb des Stadtzentrums liegt, gelangt man in die Innenstadt am besten mit dem Bus.

2. Aparthotel Stadtvilla Premium Schweinfurt

Wer zentraler unterkommen will, sollte das Aparthotel Stadtvilla Premium in Betracht ziehen. Das Aparthotel wurde 2013 renoviert. Alle Ferienwohnungen der Unterkunft verfügen über eigene Küchenzeilen mit Ofen. In die Altstadt gelangt man innerhalb von fünf Minuten zu Fuß.