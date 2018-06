5 Tagungshotels in Schweinfurt und Umgebung

Buchen Sie hier Ihr Tagungshotel in Schweinfurt



Ausgewählte Tagungshotels in Schweinfurt

Mitten im Zentrum Deutschlands gelegen bietet sich die Industrie- und Hochschulstadt Schweinfurt hervorragend für Tagungen und Kongresse jeglicher Art an. Große Industrieunternehmen wie SKF, Schaeffler und ZF haben hier ihre Werke. Nicht umsonst hatte Schweinfurt 2015 die höchste Arbeitsplatzdichte in ganz Deutschland. Wenn Sie auf der Suche nach einem Tagungshotel in Schweinfurt und Umgebung sind, empfehlen wir Ihnen diese 5 Hotels.



Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!





1. Kolping-Hotel Schweinfurt: Tagungshotel mit attraktivem Biergarten Das Kolping-Hotel bietet seinen Gästen sechs Tagungsräume für jeden Anlass mit Größen zwischen 30 und 200 Quadratmetern. Alle Räume verfügen über moderne Tagungstechnik und können nach individuellen Wünschen bestuhlt werden. Nach getaner Arbeit kann man bestens im hoteleigenen Biergarten entspannen. Adresse: Moritz-Fischer-Straße 3, 97421 Schweinfurt

Lage: 1,1 Kilometer zum Zentrum, etwa 1,3 Kilometer zum Main

Preise: Einzelzimmer ab ca. 69 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 87 Euro/Nacht inklusive Frühstück



2. Mercure Hotel Schweinfurt Maininsel: Inselurlaub mal anders Dieses 4-Sterne-Hotel befindet sich auf einer Insel direkt am Main. Elf Tagungsräume zwischen 24 und 953 Quadratmetern stehen im Mercure zur Auswahl. Im größten Saal kommen sogar bis zu 992 Personen unter. Für das leibliche Wohl sorgt das Hotel-Restaurant Galvanis. Abends kann man den Tag dann in der Hotelbar „Nightshift“ ausklingen lassen. Adresse: Maininsel 10-12, 97424 Schweinfurt

Lage: ca. 1 Kilometer vom Schweinfurter Stadtzentrum entfernt

Preise: Einzelzimmer ab ca. 55 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 67 Euro/Nacht



3. Panoramahotel Schweinfurt: Tagen mit Ausblick über die Stadt Das Panoramahotel verfügt über drei Tagungsräume zwischen 42 und 117 Quadratmetern mit einer Gesamtkapazität von bis zu 300 Teilnehmern. Auf Wunsch übernimmt das Hotel die komplette Veranstaltungsorganisation. Außerdem sorgt das Küchenteam dafür, dass bei all der Arbeit das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt. Adresse: Am Oberen Marienbach 1, 97421 Schweinfurt

Lage: ca. 500 Meter vom Schweinfurter Stadtzentrum entfernt

Preise: Einzelzimmer ab ca. 70 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 82 Euro/Nacht



4. Hotel Sonnenhügel Bad Kissingen: Wellness- und Tagungshotel in einem Die 15 Tagungs- und Gruppenräume des Hotels Sonnenhügel bieten Platz für bis zu 550 Personen. Um nach der Arbeit den Kopf wieder frei zu bekommen, kann man sich auf der Minigolfanlage oder auf einem der zwei Tennisplätze auspowern. Wer es ruhiger mag, kann im 2.000 Quadratmeter großen Schwimmbad- und Saunabereich entspannen. Adresse: Burgstraße 15, 97688 Bad Kissingen

Lage: ca. 24 Kilometer nördlich von Schweinfurt, etwa 1,3 Kilometer zum Bad Kissinger Stadtzentrum

Preise: Einzelzimmer ab ca. 70 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 90 Euro/Nacht inklusive Frühstück



