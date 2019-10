Ein Wellness-Wochenende als Geschenk: Unsere Tipps für Wellness-Hotels in Franken

Winter ist Wellnesszeit. Wenn andere Menschen draußen frieren, sind Massage, Dampfbad, Sauna und Co. doppelt schön. Für einen Wellnessurlaub bietet besonders die kalte Jahreszeit an. Ruhe und Entspannung in einem Wellness-Hotel bieten die perfekte Möglichkeit, um Hektik und Anstrengungen hinter sich zu lassen und gegen Erkältungen vorzubeugen.

Nach dem besten Wellness-Hotel in Franken suchen

Buchen Sie hier Ihr passendes Hotel für ein Wellness-Wochenende

Unser Vorschlag: Ein Wellness-Kurztrip als Geschenk. Überraschen Sie doch einen Menschen, der ihnen besonders am Herzen liegt, mit einem Entspannungs-Wochenende in Franken. Hier sind unsere Empfehlungen für exquisite Hotels für ein Wellness-Wochenende in Franken

1. Mit finnischer Sauna, Luxus-Duschen und Massagen: Hotel Central in Hof Im Wellnessbereich des Hotel Central befinden sich eine finnische Sauna und luxuriöse Duschen. Hier sind auch Massagen und Kosmetikanwendungen buchbar. Bemerkenswert: Für Gäste steht eine Golfanlage mit einem Golfsimulator im Innenbereich zur Verfügung. In unmittelbarer Nähe befinden sich die Freiheitshalle (direkt nebenan) und das Theater Hof (auf der anderen Straßenseite). Adresse: Kulmbacher Straße 4, 95030 Hof

Lage: eine Gehminute vom Bahnhof Neuhof entfernt; Autobahnen (A9, A72, A93) innerhalb von 10 Minuten erreichbar.

Preise: ab circa 276 Euro im Doppelzimmer (für zwei Nächte)



2. Im Bademantelgang zur Obermain-Therme: Best Western Kurhotel in Bad Staffelstein Das Best Western Kurhotel an der Obermain-Therme hat seinen Namen vom Thermalsolbad direkt neben dem Hotel. Die 4-Sterne-Unterkunft ist mit einem Bademantelgang direkt mit der Obermain-Therme verbunden. Entspannung bietet das weitläufige hoteleigene Vitus Spa. Außerdem kann der 35.000 Quadratmeter große Wellnessbereich der Therme genutzt werden. Adresse: Am Kurpark 76, 96231 Bad Staffelstein

Lage: Landkreis Lichtenfels (Oberfranken), an der A73 (Abfahrt Bad Staffelstein-Kurzentrum)

Preise: ab ca 524 Euro im Doppelzimmer (für zwei Nächte)



3. Mit Massage oder Kosmetikanwendung auf Wunsch: das Creativhotel Luise in Erlangen Beim Creativhotel Luise handelt es sich um eine umweltfreundliches 3-Sterne-Superior-Hotel. Die Seele baumeln lassen können Gäste im Wellnesbereich Lunyu; eine finnische Sauna, Dampfbad, Whirlpool und verschiedene Duschen gehören zu den Wellnesseinrichtungen. Am Frühstücksbuffet gibt es biologisch angebaute und regionales Produkte. Adresse: Sophienstraße 10, 91052 Erlangen

Lage: im Südosten Erlangens, neben den Büros der Siemens AG

Preise: ab circa 238 Euro im Doppelzimmer (für zwei Nächte)



4. 4-Sterne-Hotel mit Sauna und Dampfbad: Das Hotel Forsthaus Nürnberg-Fürth Das Hotel Forsthaus Nürnberg Fürth bietet Sauna und Dampfbad ebenso wie Pool und Fitnessstudio. Direkt am Hotel befinden sich ruhige Wege zum Spazierengehen und Mountainbikestrecken durch den Wald. Nur 15 Minuten entfernt befindet sich der beliebte Playmobil Fun Park. Adresse: Zum Vogelsang 20, 90768 Fürth

Lage: Im Süden Fürths, 10 Minuten von Fürther Zentrum und 25 Minuten von Nürnberg entfernt

Preise: ab circa 124 Euro im Doppelzimmer (für zwei Nächte)



5. Wellness im Herzen Würzburgs: das Dorint Hotel Würzburg Einen erholsamen Aufenthalt im Dorint Hotel Würzburg verspricht der Wellnessbereich, der aus Sauna, Dampfbad und Whirlpool besteht. Außerdem steht für Gäste ein Fitnessraum zur Verfügung. Für Spaziergänge bietet sich der nur 600 Meter entfernt gelegene Hofgarten an. Adresse: Eichstraße 2, 97070 Würzburg

Lage: jeweils zehn Gehminuten entfernt von Hauptbahnhof, Stadtzentrum, Dom und Residenz

Preise: ab circa 124 Euro im Doppelzimmer (für zwei Nächte)



6. Ruhige Lage im Naturpark: das Landhotel Klingerhof in Hösbach Das Landhotel Klingerhof im unterfränkischen Hösbach punktet nicht nur mit Einrichtungen wie Innenpool und Sauna, sondern auch mit seiner ruhigen Lage: Es befindet sich im Naturpark Spessart und hat einen tollen Ausblick auf die Umgebung zu bieten. Sein Restaurant namens Tee ist im österreichischen Landhausstil eingerichtet. Adresse: Am Hügel 7, 63768 Hösbach

Lage: 7 Kilometer östlich von Aschaffenburg; nahe der A3; 40 Autominuten von Frankfurt und 50 Minuten von Würzburg entfernt.

Preise: ab circa 196 Euro im Doppelzimmer (für zwei Nächte)



Sämtliche Hotels auf dieser Seite sind eine Auswahl unserer Redaktion. Sie haben weitere Tipps für uns? Wir freuen uns über Ihre Anregungen in den Kommentaren.

Hinweis: Die in diesem Artikel bereitgestellten Buchungs-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und dann eine Unterkunft buchen, bekommen wir eine Provision von einem Kooperationspartner (z. B. Booking.com oder hotel.de) nach Abschluss des Aufenthalts. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.